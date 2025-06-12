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Выживших при падении лайнера в Индии, вероятно, нет, сообщила полиция - 12.06.2025, ПРАЙМ
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Выживших при падении лайнера в Индии, вероятно, нет, сообщила полиция
Выживших при падении лайнера в Индии, вероятно, нет, сообщила полиция - 12.06.2025, ПРАЙМ
Выживших при падении лайнера в Индии, вероятно, нет, сообщила полиция
Комиссар полиции Ахмедабада Гьянендра Сингх Малик заявил, что выживших при падении самолета в Индии, вероятно, нет. | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T15:15+0300
2025-06-12T15:15+0300
происшествия
индия
общество
крушение самолета
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Комиссар полиции Ахмедабада Гьянендра Сингх Малик заявил, что выживших при падении самолета в Индии, вероятно, нет. "Похоже, что при крушении самолета никто не выжил", - заявил он в интервью агентству Associated Press. Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. Позже новостное агентство ANI со ссылкой на офицера местной полиции сообщило, что самолет, потерпевший крушение в Индии, упал на крышу общежития для врачей. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников.
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индия, общество , крушение самолета
Происшествия, ИНДИЯ, Общество , крушение самолета
15:15 12.06.2025
 
Выживших при падении лайнера в Индии, вероятно, нет, сообщила полиция

Комиссар Сингх Малик: выживших при крушении самолета в Индии, вероятно, нет

© Фото : Unsplash/Arjan BillanФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
© Фото : Unsplash/Arjan Billan
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Комиссар полиции Ахмедабада Гьянендра Сингх Малик заявил, что выживших при падении самолета в Индии, вероятно, нет.
"Похоже, что при крушении самолета никто не выжил", - заявил он в интервью агентству Associated Press.
Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. Позже новостное агентство ANI со ссылкой на офицера местной полиции сообщило, что самолет, потерпевший крушение в Индии, упал на крышу общежития для врачей. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
В Индии вблизи аэропорта Ахмедабада потерпел крушение пассажирский самолет
11:55
 
ПроисшествияИНДИЯОбществокрушение самолета
 
 
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