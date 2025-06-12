https://1prime.ru/20250612/samolet-858440131.html

На месте крушения самолета в Индии обнаружено 204 тела, пишут СМИ

На месте крушения самолета в Индии обнаружено 204 тела, пишут СМИ - 12.06.2025, ПРАЙМ

На месте крушения самолета в Индии обнаружено 204 тела, пишут СМИ

На месте крушения самолета в Индии обнаружены 204 тела, 41 раненый доставлен в больницу, сообщает индийская газета Hindu со ссылкой на комиссара полиции... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T16:00+0300

2025-06-12T16:00+0300

2025-06-12T16:00+0300

происшествия

индия

самолет

крушение самолета

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ПОРТ-МОРСБИ, 12 июня – ПРАЙМ. На месте крушения самолета в Индии обнаружены 204 тела, 41 раненый доставлен в больницу, сообщает индийская газета Hindu со ссылкой на комиссара полиции Ахмадабада Гьянендру Сингха Малика. "Мы извлекли 204 тела и доставили в больницу 41 раненого" - заявил полицейский изданию. Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад.

https://1prime.ru/20250612/samolet-858439689.html

индия

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индия, самолет, крушение самолета