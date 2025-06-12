https://1prime.ru/20250612/samolet-858440131.html
На месте крушения самолета в Индии обнаружено 204 тела, пишут СМИ
На месте крушения самолета в Индии обнаружено 204 тела, пишут СМИ - 12.06.2025, ПРАЙМ
На месте крушения самолета в Индии обнаружено 204 тела, пишут СМИ
На месте крушения самолета в Индии обнаружены 204 тела, 41 раненый доставлен в больницу, сообщает индийская газета Hindu со ссылкой на комиссара полиции... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T16:00+0300
2025-06-12T16:00+0300
2025-06-12T16:00+0300
происшествия
индия
самолет
крушение самолета
https://cdnn.1prime.ru/img/84233/95/842339550_0:155:2400:1505_1920x0_80_0_0_19d85979bfa14e48ea5110c16ebc79b6.jpg
ПОРТ-МОРСБИ, 12 июня – ПРАЙМ. На месте крушения самолета в Индии обнаружены 204 тела, 41 раненый доставлен в больницу, сообщает индийская газета Hindu со ссылкой на комиссара полиции Ахмадабада Гьянендру Сингха Малика. "Мы извлекли 204 тела и доставили в больницу 41 раненого" - заявил полицейский изданию. Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад.
https://1prime.ru/20250612/samolet-858439689.html
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84233/95/842339550_94:0:2306:1659_1920x0_80_0_0_23eebc8396dc8b5a4ea161749bf04094.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, самолет, крушение самолета
Происшествия, ИНДИЯ, самолет, крушение самолета
На месте крушения самолета в Индии обнаружено 204 тела, пишут СМИ
Hindu: на месте крушения лайнера в Индии извлекли 204 тела, раненые доставлены в больницу
ПОРТ-МОРСБИ, 12 июня – ПРАЙМ. На месте крушения самолета в Индии обнаружены 204 тела, 41 раненый доставлен в больницу, сообщает индийская газета Hindu со ссылкой на комиссара полиции Ахмадабада Гьянендру Сингха Малика.
"Мы извлекли 204 тела и доставили в больницу 41 раненого" - заявил полицейский изданию.
Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад.
Полиция сообщила о смерти всех находившихся в разбившемся в Индии лайнере