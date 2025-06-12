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Названы самые популярные схемы обмана туристов за границей

Названы самые популярные схемы обмана туристов за границей - 12.06.2025, ПРАЙМ

Названы самые популярные схемы обмана туристов за границей

Российским путешественникам, отправляясь за границу, не стоит расслабляться: местные злоумышленники могут попытаться обмануть туристов с помощью фальшивых... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T07:15+0300

2025-06-12T07:15+0300

2025-06-12T08:00+0300

туризм

мошенничество

мошеннические схемы

путешествия

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Российским путешественникам, отправляясь за границу, не стоит расслабляться: местные злоумышленники могут попытаться обмануть туристов с помощью фальшивых такси, при обмене валюты или предоставив гостиничный номер "с неисправностями" - опрошенные РИА Новости эксперты рассказали об этих и других самых популярных схемах обмана. "Схема с фальшивыми такси и перевозками часто встречается в таких местах, как Турция, Египет, Таиланд, Франция (Париж), Италия (Рим), Индия. Суть: "таксист" говорит, что у счетчика сломан таксометр, или вовсе отказывается его включать, затем выставляет цену в 2-10 раз выше обычной. Иногда такси могут быть вовсе нелицензионными", - рассказывает замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков. В Таиланде, Вьетнаме, Камбодже, Турции и Египте злоумышленники пробуют обмануть туристов при обмене валюты или покупке чего-то на рынке: продавец может "ошибиться" в сдаче, использовать неправильный курс или дать фальшивые купюры. А еще на курортах нередко пытаются обмануть в гостиницах, иногда заселяя в номер с "неисправностями" - за "ремонт" просят доплату. Другая популярная схема с гостиницами - это "звонок в номер", рассказывает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили. "Если вы остановились в отеле, после заселения в номер может поступить звонок якобы от администратора с сообщением о том, что не прошла оплата за номер и необходимо повторить операцию. Для удобства предлагают назвать данные банковской карты, чтобы провести повторный платеж. После этого со счета списываются все средства", - объясняет она. Примерно похожая схема с арендой транспорта - при возврате скутера, авто, велосипеда требуют оплатить "повреждения", которые были заранее или даже инсценируются работниками. Популярна, по словам Пермякова, и схема "дружелюбные местные": "друзья" приглашают в бары, рестораны, предлагают что-то купить - потом требуют огромную плату или приводят к "знакомым" (аферистам). В Турции, особенно в курортных зонах Анталии, популярны поддельные Wi-Fi-сети в кафе или аэропортах, имитирующие официальные точки доступа, с названиями, такими как Free_Airport_WiFi. Подключившись, туристы рискуют передать мошенникам пароли или данные карт, отмечает гендиректор группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов. А в Египте у пирамид Гизы туристов нередко заманивают на "бесплатное" катание на верблюде, после чего требуют завышенную плату за спуск или угрожают оставить в пустыне. Распространены и чисто финансовые схемы, добавляет Валишвили. Поскольку с 2022 года у россиян нет возможности использовать карты международных платежных систем MasterCard и Visa, в зарубежных странах может возникнуть проблема с безналичной оплатой товаров и услуг. Мошенники могут предложить помощь в оплате или даже в оформлении карты, попросив небольшое вознаграждение. После получения наличных средств "помощник" перестанет выходить на связь. Также популярны схемы с "бесплатными" подарками - вроде браслетов у Эйфелевой башни или "подарков" от уличных торговцев в Марокко. Как только турист берет такой "сувенир", с него начинают требовать деньги. Лучше всего просто не вступать в диалог и твердо отказываться, советует заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев.

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туризм, мошеннические схемы, путешествия