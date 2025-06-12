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"Иллюзия жизнеспособности": в США раскрыли очередную уловку Украины
"Иллюзия жизнеспособности": в США раскрыли очередную уловку Украины - 12.06.2025, ПРАЙМ
"Иллюзия жизнеспособности": в США раскрыли очередную уловку Украины
Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive, что исход конфликта на Украине предрешен, и Киев уже проиграл,... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T08:54+0300
2025-06-12T08:54+0300
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive, что исход конфликта на Украине предрешен, и Киев уже проиграл, однако киевский режим продолжает предпринимать попытки создать иллюзию контроля. По словам Макгрегора, победа России уже не вызывает сомнений. Несмотря на это, киевский режим идет на все возможные уловки, чтобы создать у США и Европы впечатление, будто ситуация еще не утрачена.Макгрегор подчеркнул, что вся стратегия Киева продиктована отчаянием: попытки скрыть провал оборачиваются громкими акциями, за которыми нет ни реальной военной цели, ни результатов."Вместо стратегического планирования и тактических операций мы видим пиар-трюки, которые призваны лишь создать иллюзию жизнеспособности киевского режима", — заключил Макгрегор, объяснив, указав, что провокации впоследствии могут лишь усугубляться.1 июня Министерство обороны России сообщило о террористических атаках со стороны киевского режима с применением FPV-дронов на военные аэродромы в пяти регионах страны. Все удары были успешно отбиты, а очаги возгорания в Мурманской и Иркутской областях быстро потушены. Погибших и пострадавших среди персонала нет. Ответственность за атаки публично взял на себя Владимир Зеленский.
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Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЗАПАД, ЕВРОПА, США, РОССИЯ
"Иллюзия жизнеспособности": в США раскрыли очередную уловку Украины
Макгрегор: киевский режим отчаянно пытается доказать Западу, что еще не проиграл России
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ.
Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил в эфире YouTube-канала
Deep Dive, что исход конфликта на Украине предрешен, и Киев уже проиграл, однако киевский режим продолжает предпринимать попытки создать иллюзию контроля.
По словам Макгрегора, победа России уже не вызывает сомнений. Несмотря на это, киевский режим идет на все возможные уловки, чтобы создать у США и Европы впечатление, будто ситуация еще не утрачена.
Макгрегор подчеркнул, что вся стратегия Киева продиктована отчаянием: попытки скрыть провал оборачиваются громкими акциями, за которыми нет ни реальной военной цели, ни результатов.
"Вместо стратегического планирования и тактических операций мы видим пиар-трюки, которые призваны лишь создать иллюзию жизнеспособности киевского режима", — заключил Макгрегор, объяснив, указав, что провокации впоследствии могут лишь усугубляться.
1 июня Министерство обороны России сообщило о террористических атаках со стороны киевского режима с применением FPV-дронов на военные аэродромы в пяти регионах страны. Все удары были успешно отбиты, а очаги возгорания в Мурманской и Иркутской областях быстро потушены. Погибших и пострадавших среди персонала нет.
Ответственность за атаки публично взял на себя Владимир Зеленский.
"Военный коллапс". В США пришли к мрачному выводу для Украины