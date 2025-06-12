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Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в четверг

Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в четверг - 12.06.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в четверг

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг снижаются на фоне неопределенности в мировой торговле, свидетельствуют данные торгов и комментарии... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T14:57+0300

2025-06-12T14:57+0300

2025-06-12T14:57+0300

экономика

сша

уолл-стрит

фьючерсы уолл-стрит

рынок

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг снижаются на фоне неопределенности в мировой торговле, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 14.45 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,69% - до 42 613 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,52%, до 21 774 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,54%, до 5 996,25 пункта. В среду, как сообщило агентство Рейтер, президент США Дональд Трамп заявил, что готов продлить установленный на 8 июля крайний срок завершения торговых переговоров с рядом стран по импортным пошлинам. "Индекс S&P 500 может вскоре пройти через умеренную техническую коррекцию. Это необходимая пауза после стремительного роста, которая дает рынку возможность переоценить текущий импульс," - полагает рыночный аналитик компании XS.com Линь Чан, которого цитирует Bloomberg.

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сша, уолл-стрит, фьючерсы уолл-стрит, рынок