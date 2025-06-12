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Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в четверг - 12.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250612/uoll-strit-858438273.html
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в четверг
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в четверг - 12.06.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в четверг
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг снижаются на фоне неопределенности в мировой торговле, свидетельствуют данные торгов и комментарии... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T14:57+0300
2025-06-12T14:57+0300
экономика
сша
уолл-стрит
фьючерсы уолл-стрит
рынок
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг снижаются на фоне неопределенности в мировой торговле, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 14.45 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,69% - до 42 613 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,52%, до 21 774 пунктов, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,54%, до 5 996,25 пункта. В среду, как сообщило агентство Рейтер, президент США Дональд Трамп заявил, что готов продлить установленный на 8 июля крайний срок завершения торговых переговоров с рядом стран по импортным пошлинам. "Индекс S&amp;P 500 может вскоре пройти через умеренную техническую коррекцию. Это необходимая пауза после стремительного роста, которая дает рынку возможность переоценить текущий импульс," - полагает рыночный аналитик компании XS.com Линь Чан, которого цитирует Bloomberg.
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сша, уолл-стрит, фьючерсы уолл-стрит, рынок
Экономика, США, Уолл-стрит, фьючерсы Уолл-стрит, Рынок
14:57 12.06.2025
 
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в четверг

Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на фоне неопределенности в мировой торговле

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardИнформационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг снижаются на фоне неопределенности в мировой торговле, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 14.45 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,69% - до 42 613 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,52%, до 21 774 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,54%, до 5 996,25 пункта.
В среду, как сообщило агентство Рейтер, президент США Дональд Трамп заявил, что готов продлить установленный на 8 июля крайний срок завершения торговых переговоров с рядом стран по импортным пошлинам.
"Индекс S&P 500 может вскоре пройти через умеренную техническую коррекцию. Это необходимая пауза после стремительного роста, которая дает рынку возможность переоценить текущий импульс," - полагает рыночный аналитик компании XS.com Линь Чан, которого цитирует Bloomberg.
Вид на Франкфуртскую фондовую биржу, Германия - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
Фондовые индексы Европы снижаются в четверг
14:05
 
ЭкономикаСШАУолл-стритфьючерсы Уолл-стритРынок
 
 
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