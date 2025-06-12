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Парламент Румынии одобрил законопроект о фашистских организациях, пишут СМИ

Парламент Румынии одобрил законопроект о фашистских организациях, пишут СМИ - 12.06.2025, ПРАЙМ

Парламент Румынии одобрил законопроект о фашистских организациях, пишут СМИ

Парламент Румынии одобрил проект, который предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет за создание организаций фашистского,... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T17:06+0300

2025-06-12T17:06+0300

2025-06-12T17:06+0300

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КИШИНЕВ, 12 июн - ПРАЙМ. Парламент Румынии одобрил проект, который предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет за создание организаций фашистского, легионерского, расистского или ксенофобского характера, сообщает портал News.ro. "Палата депутатов парламента Румынии утвердила в качестве проект, предполагающий, что за инициирование или создание организации фашистского, легионерского, расистского или ксенофобского характера, вступление в такую группу или поддержка ее в любой форме является преступлением и наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет и лишением некоторых прав", - сообщает портал. Проект утвердили 199 голосами "за", при 99 "против" и двух воздержавшихся. Автор законопроекта депутат Сильвиу Векслер заявил, что предотвращение и борьба с антисемитизмом, ксенофобией, радикализацией и языком ненависти - это не просто акты социальной справедливости, а меры обеспечения национальной сплоченности. "Риск индивидуальной радикализации через виртуальные СМИ, а также нормализация антисемитского дискурса в публичной сфере и апология лиц, осужденных за военные преступления и преступления против человечности, требуют гораздо большего внимания и конкретных мер. Я инициировал этот законопроект, чтобы скорректировать и адаптировать национальное законодательство к новым реалиям", - отметил депутат. Он подчеркнул, что необходимо предотвратить риски распространения экстремистских идей и героизации преступников.

https://1prime.ru/20250605/rumyniya-858223392.html

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румыния, парламент, наказание, фашизм, организации