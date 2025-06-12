Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Парламент Румынии одобрил законопроект о фашистских организациях, пишут СМИ - 12.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250612/zakonoproekt-858441667.html
Парламент Румынии одобрил законопроект о фашистских организациях, пишут СМИ
Парламент Румынии одобрил законопроект о фашистских организациях, пишут СМИ - 12.06.2025, ПРАЙМ
Парламент Румынии одобрил законопроект о фашистских организациях, пишут СМИ
Парламент Румынии одобрил проект, который предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет за создание организаций фашистского,... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T17:06+0300
2025-06-12T17:06+0300
политика
румыния
парламент
наказание
фашизм
организации
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/41/841394100_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_0889afa1c7d2ae369b7278e06e364ac9.jpg
КИШИНЕВ, 12 июн - ПРАЙМ. Парламент Румынии одобрил проект, который предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет за создание организаций фашистского, легионерского, расистского или ксенофобского характера, сообщает портал News.ro. "Палата депутатов парламента Румынии утвердила в качестве проект, предполагающий, что за инициирование или создание организации фашистского, легионерского, расистского или ксенофобского характера, вступление в такую группу или поддержка ее в любой форме является преступлением и наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет и лишением некоторых прав", - сообщает портал. Проект утвердили 199 голосами "за", при 99 "против" и двух воздержавшихся. Автор законопроекта депутат Сильвиу Векслер заявил, что предотвращение и борьба с антисемитизмом, ксенофобией, радикализацией и языком ненависти - это не просто акты социальной справедливости, а меры обеспечения национальной сплоченности. "Риск индивидуальной радикализации через виртуальные СМИ, а также нормализация антисемитского дискурса в публичной сфере и апология лиц, осужденных за военные преступления и преступления против человечности, требуют гораздо большего внимания и конкретных мер. Я инициировал этот законопроект, чтобы скорректировать и адаптировать национальное законодательство к новым реалиям", - отметил депутат. Он подчеркнул, что необходимо предотвратить риски распространения экстремистских идей и героизации преступников.
https://1prime.ru/20250605/rumyniya-858223392.html
румыния
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/41/841394100_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_d7ed09c7864054930170e8e69424385b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
румыния, парламент, наказание, фашизм, организации
Политика, РУМЫНИЯ, парламент, наказание, фашизм, организации
17:06 12.06.2025
 
Парламент Румынии одобрил законопроект о фашистских организациях, пишут СМИ

News.ro: в Румынии одобрили проект о наказании за создание фашистских организаций

© CC BY 2.0 / Aleksander DragnesЗдание румынского парламента, Бухарест
Здание румынского парламента, Бухарест - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
© CC BY 2.0 / Aleksander Dragnes
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 12 июн - ПРАЙМ. Парламент Румынии одобрил проект, который предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет за создание организаций фашистского, легионерского, расистского или ксенофобского характера, сообщает портал News.ro.
"Палата депутатов парламента Румынии утвердила в качестве проект, предполагающий, что за инициирование или создание организации фашистского, легионерского, расистского или ксенофобского характера, вступление в такую группу или поддержка ее в любой форме является преступлением и наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет и лишением некоторых прав", - сообщает портал.
Проект утвердили 199 голосами "за", при 99 "против" и двух воздержавшихся.
Автор законопроекта депутат Сильвиу Векслер заявил, что предотвращение и борьба с антисемитизмом, ксенофобией, радикализацией и языком ненависти - это не просто акты социальной справедливости, а меры обеспечения национальной сплоченности.
Флаг Румынии - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
Румыния подписала контракт на закупку немецких бронеавтомобилей Enok AB
5 июня, 12:36
"Риск индивидуальной радикализации через виртуальные СМИ, а также нормализация антисемитского дискурса в публичной сфере и апология лиц, осужденных за военные преступления и преступления против человечности, требуют гораздо большего внимания и конкретных мер. Я инициировал этот законопроект, чтобы скорректировать и адаптировать национальное законодательство к новым реалиям", - отметил депутат. Он подчеркнул, что необходимо предотвратить риски распространения экстремистских идей и героизации преступников.
 
ПолитикаРУМЫНИЯпарламентнаказаниефашизморганизации
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала