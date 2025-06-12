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Россиян предупредили о росте стоимости ЖКУ с 1 июля - 12.06.2025, ПРАЙМ
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Россиян предупредили о росте стоимости ЖКУ с 1 июля
Россиян предупредили о росте стоимости ЖКУ с 1 июля - 12.06.2025, ПРАЙМ
Россиян предупредили о росте стоимости ЖКУ с 1 июля
С 1 июля стоимость ЖКУ для граждан вырастет в среднем на 11,9%. Об этом агентству "Прайм" рассказала аналитик Института комплексных стратегических исследований... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T03:03+0300
2025-06-12T03:03+0300
жку
коммунальная инфраструктура
коммунальные услуги
потребители коммунальных услуг
росстат
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. С 1 июля стоимость ЖКУ для граждан вырастет в среднем на 11,9%. Об этом агентству "Прайм" рассказала аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина.Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, с 1 июля ежемесячные платежи граждан за жилищно-коммунальные услуги в среднем вырастут на 11,9 процентов. При этом рост тарифов на коммунальные услуги будет очень различаться в зависимости от региона страны - от 8,6 до 21,1 процента.Эксперт напомнила, что в 2024 году коммунальные тарифы в стране повышали на 9,8 процента.“Примечательно, что в текущей апрельской версии прогноза Минэкономразвития рост платежей за коммунальные услуги на 2025 год запланирован на таком же уровне, что и в предыдущей версии прогноза от сентября прошлого года. А вот показатели на 2026-2027 годы уже существенно повышены”, - отмечает аналитик.Так, если в прошлом году планировали повышать плату за коммунальные услуги в 2026 году на 5,4% , то в текущей версии прогноза запланирован рост на 9,8 процента. Для 2027 года показатель повышен с 4,8 до 7,9 процента. Также в последнем прогнозе добавлен прогноз по росту на 2028 год – на 5,9%."То есть, в последующие годы нагрузка на граждан будет продолжать расти более низкими, но существенными темпами", - констатирует экономист.Не менее важен тот факт, что рост тарифов на коммунальные услуги будет происходить темпами выше уровня инфляции. По прогнозу Минэкономразвития, цены должны вырасти в среднем на 7,6 процента по итогам этого года и на 4 процента ежегодно в последующие годы.Однако практически во всех регионах, за редким исключением, рост в этом году будет двузначным. И только в Республике Алтай, Чеченской Республике, Амурской области, а также в Ненецком, Ханты-Мансийском, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах рост должен составить менее 10%."При этом состояние коммунальной инфраструктуры остается на недостаточно высоком уровне. Так, доля протяженности уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, составляла порядка 43% в 2024 году, по данным Росстата. Для уличной канализационной сети аналогичный показатель составлял 44%, для тепловых и паровых сетей – 30%. Потери тепла в сетях в прошлом году составляли 12,2%. Для сравнения, 10 лет назад - в 2014 году - потери были ниже и составляли 11,4%, а 20 лет назад – в 2004 году – и вовсе 8,9%."Получается, что платим за коммунальные услуги все больше, а эффективность предоставления таких услуг при этом, к сожалению, не повышается", - заключила Чуркина.
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жку, коммунальная инфраструктура, коммунальные услуги, потребители коммунальных услуг, росстат
ЖКУ, коммунальная инфраструктура, коммунальные услуги, потребители коммунальных услуг, Росстат
03:03 12.06.2025
 
Россиян предупредили о росте стоимости ЖКУ с 1 июля

Аналитик Чуркина рассказала о росте стоимости ЖКУ с 1 июля на 11,9%

Правительство Москвы ограничило рост тарифов на ЖКУ в 2010 г
Правительство Москвы ограничило рост тарифов на ЖКУ в 2010 г
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. С 1 июля стоимость ЖКУ для граждан вырастет в среднем на 11,9%. Об этом агентству "Прайм" рассказала аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина.
Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, с 1 июля ежемесячные платежи граждан за жилищно-коммунальные услуги в среднем вырастут на 11,9 процентов. При этом рост тарифов на коммунальные услуги будет очень различаться в зависимости от региона страны - от 8,6 до 21,1 процента.
Эксперт напомнила, что в 2024 году коммунальные тарифы в стране повышали на 9,8 процента.
“Примечательно, что в текущей апрельской версии прогноза Минэкономразвития рост платежей за коммунальные услуги на 2025 год запланирован на таком же уровне, что и в предыдущей версии прогноза от сентября прошлого года. А вот показатели на 2026-2027 годы уже существенно повышены”, - отмечает аналитик.
Так, если в прошлом году планировали повышать плату за коммунальные услуги в 2026 году на 5,4% , то в текущей версии прогноза запланирован рост на 9,8 процента. Для 2027 года показатель повышен с 4,8 до 7,9 процента. Также в последнем прогнозе добавлен прогноз по росту на 2028 год – на 5,9%.
"То есть, в последующие годы нагрузка на граждан будет продолжать расти более низкими, но существенными темпами", - констатирует экономист.
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Не менее важен тот факт, что рост тарифов на коммунальные услуги будет происходить темпами выше уровня инфляции. По прогнозу Минэкономразвития, цены должны вырасти в среднем на 7,6 процента по итогам этого года и на 4 процента ежегодно в последующие годы.
Однако практически во всех регионах, за редким исключением, рост в этом году будет двузначным. И только в Республике Алтай, Чеченской Республике, Амурской области, а также в Ненецком, Ханты-Мансийском, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах рост должен составить менее 10%.
"При этом состояние коммунальной инфраструктуры остается на недостаточно высоком уровне. Так, доля протяженности уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, составляла порядка 43% в 2024 году, по данным Росстата. Для уличной канализационной сети аналогичный показатель составлял 44%, для тепловых и паровых сетей – 30%. Потери тепла в сетях в прошлом году составляли 12,2%. Для сравнения, 10 лет назад - в 2014 году - потери были ниже и составляли 11,4%, а 20 лет назад – в 2004 году – и вовсе 8,9%.
"Получается, что платим за коммунальные услуги все больше, а эффективность предоставления таких услуг при этом, к сожалению, не повышается", - заключила Чуркина.
 
ЖКУкоммунальная инфраструктуракоммунальные услугипотребители коммунальных услугРосстат
 
 
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