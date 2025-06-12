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Цена на золото ускорила рост почти до 2%
Цена на золото ускорила рост почти до 2% - 12.06.2025, ПРАЙМ
Цена на золото ускорила рост почти до 2%
Стоимость золота растет примерно на 2% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, следует из данных торгов. | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T17:29+0300
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2025-06-12T17:29+0300
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота растет примерно на 2% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, следует из данных торгов. По состоянию на 17.23 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 67,2 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,01% - до 3 410,9 доллара за тройскую унцию. Утром котировки драгоценного металла поднимались менее чем на 1,5%. Июльский фьючерс на серебро на 17.23 мск дорожал на 0,21% - до 36,338 доллара. Мировые инвесторы следят за геополитической ситуацией на Ближнем Востоке. Глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери отдал приказ о начале военных учений, "сфокусированных на маневрах врага", передало агентство IRIB ранее в четверг. Телеканал CBS News со ссылкой на американские источники ранее сообщил, что Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране. При этом отмечалось, что в Вашингтоне ожидают, что Иран может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке. Усиление геополитических рисков в мире повышает спрос на золото как на традиционный актив-убежище.
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золото, цены на золото, рынок
Экономика, золото, цены на золото, Рынок
Цена на золото ускорила рост почти до 2%
Золото дорожает примерно на 2% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота растет примерно на 2% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.23 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 67,2 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,01% - до 3 410,9 доллара за тройскую унцию. Утром котировки драгоценного металла поднимались менее чем на 1,5%.
Июльский фьючерс на серебро на 17.23 мск дорожал на 0,21% - до 36,338 доллара.
Мировые инвесторы следят за геополитической ситуацией на Ближнем Востоке. Глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери отдал приказ о начале военных учений, "сфокусированных на маневрах врага", передало агентство IRIB ранее в четверг. Телеканал CBS News со ссылкой на американские источники ранее сообщил, что Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране. При этом отмечалось, что в Вашингтоне ожидают, что Иран может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке.
Усиление геополитических рисков в мире повышает спрос на золото как на традиционный актив-убежище.
Нефть дешевеет примерно на 1% в четверг вечером после роста днем ранее