Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена на золото ускорила рост почти до 2% - 12.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250612/zoloto-858442267.html
Цена на золото ускорила рост почти до 2%
Цена на золото ускорила рост почти до 2% - 12.06.2025, ПРАЙМ
Цена на золото ускорила рост почти до 2%
Стоимость золота растет примерно на 2% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, следует из данных торгов. | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T17:29+0300
2025-06-12T17:29+0300
экономика
золото
цены на золото
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/76/842087671_91:0:3732:2048_1920x0_80_0_0_9ab47aa5f7f9d13d0cc1c0cd36d8d153.jpg
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота растет примерно на 2% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, следует из данных торгов. По состоянию на 17.23 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 67,2 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,01% - до 3 410,9 доллара за тройскую унцию. Утром котировки драгоценного металла поднимались менее чем на 1,5%. Июльский фьючерс на серебро на 17.23 мск дорожал на 0,21% - до 36,338 доллара. Мировые инвесторы следят за геополитической ситуацией на Ближнем Востоке. Глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери отдал приказ о начале военных учений, "сфокусированных на маневрах врага", передало агентство IRIB ранее в четверг. Телеканал CBS News со ссылкой на американские источники ранее сообщил, что Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране. При этом отмечалось, что в Вашингтоне ожидают, что Иран может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке. Усиление геополитических рисков в мире повышает спрос на золото как на традиционный актив-убежище.
https://1prime.ru/20250612/neft-858441533.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/76/842087671_546:0:3277:2048_1920x0_80_0_0_028ce03a8e203b0e411da87e0d432ed5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
золото, цены на золото, рынок
Экономика, золото, цены на золото, Рынок
17:29 12.06.2025
 
Цена на золото ускорила рост почти до 2%

Золото дорожает примерно на 2% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота растет примерно на 2% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.23 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 67,2 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,01% - до 3 410,9 доллара за тройскую унцию. Утром котировки драгоценного металла поднимались менее чем на 1,5%.
Июльский фьючерс на серебро на 17.23 мск дорожал на 0,21% - до 36,338 доллара.
Мировые инвесторы следят за геополитической ситуацией на Ближнем Востоке. Глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери отдал приказ о начале военных учений, "сфокусированных на маневрах врага", передало агентство IRIB ранее в четверг. Телеканал CBS News со ссылкой на американские источники ранее сообщил, что Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране. При этом отмечалось, что в Вашингтоне ожидают, что Иран может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке.
Усиление геополитических рисков в мире повышает спрос на золото как на традиционный актив-убежище.
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
Нефть дешевеет примерно на 1% в четверг вечером после роста днем ранее
17:04
 
Экономиказолотоцены на золотоРынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала