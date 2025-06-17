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Инфляция в мире может возникнуть в отдельных секторах, считает эксперт - 17.06.2025, ПРАЙМ
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Инфляция в мире может возникнуть в отдельных секторах, считает эксперт
Инфляция в мире может возникнуть в отдельных секторах, считает эксперт - 17.06.2025, ПРАЙМ
Инфляция в мире может возникнуть в отдельных секторах, считает эксперт
Рост инфляции в мире может возникнуть в отдельных секторах на фоне торговых войн, например, потребителей будет беспокоить рынок кофе или какао, рассказала в... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T01:47+0300
2025-06-17T01:47+0300
экономика
москва
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Рост инфляции в мире может возникнуть в отдельных секторах на фоне торговых войн, например, потребителей будет беспокоить рынок кофе или какао, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "Она может возникать в отдельных секторах - например, рынок кофе или какао должен беспокоить нас как потребителей, но в целом должна быть под контролем", - сказала Чекурова, отвечая на вопрос, что будет с инфляцией в условиях замедления мировых экономик на фоне торговых войн. Стоимость кофе сорта арабика в прошлом году начала обновлять рекорды: в начале февраля биржевые цены превысили 8,5 тысячи долларов за тонну. А какао-бобы и вовсе стали самым подорожавшим товаром за прошлый год, увеличившись в цене на 181%. С начала года кофе сорта робуста подешевел на 12,8%, арабика подорожала на 9,1%, а какао подешевел на 13,9%. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск 18 июня.
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Экономика, МОСКВА
01:47 17.06.2025
 
Инфляция в мире может возникнуть в отдельных секторах, считает эксперт

Глава "Эксперт РА" Чекурова: рост инфляции может возникнуть в отдельных секторах

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Рост инфляции в мире может возникнуть в отдельных секторах на фоне торговых войн, например, потребителей будет беспокоить рынок кофе или какао, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
"Она может возникать в отдельных секторах - например, рынок кофе или какао должен беспокоить нас как потребителей, но в целом должна быть под контролем", - сказала Чекурова, отвечая на вопрос, что будет с инфляцией в условиях замедления мировых экономик на фоне торговых войн.
Стоимость кофе сорта арабика в прошлом году начала обновлять рекорды: в начале февраля биржевые цены превысили 8,5 тысячи долларов за тонну. А какао-бобы и вовсе стали самым подорожавшим товаром за прошлый год, увеличившись в цене на 181%. С начала года кофе сорта робуста подешевел на 12,8%, арабика подорожала на 9,1%, а какао подешевел на 13,9%.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск 18 июня.
 
ЭкономикаМОСКВА
 
 
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