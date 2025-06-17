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Сенат Нидерландов согласился поднять порог расходов на оборону
Сенат Нидерландов согласился поднять порог расходов на оборону - 17.06.2025, ПРАЙМ
Сенат Нидерландов согласился поднять порог расходов на оборону
Сенат Нидерландов согласился поднять нижний порог расходов на оборону до 2% ВВП, сообщил во вторник министр обороны страны Рубен Брекелманс, назвав это решение... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T17:33+0300
2025-06-17T17:33+0300
2025-06-17T17:33+0300
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ГААГА, 17 июн - ПРАЙМ. Сенат Нидерландов согласился поднять нижний порог расходов на оборону до 2% ВВП, сообщил во вторник министр обороны страны Рубен Брекелманс, назвав это решение историческим. "Сенат принял предложение установить 2% ВВП в качестве законного нижнего порога расходов на оборону. Это не только позволяет нам инвестировать больше (вплоть до 3,5%), но и обеспечивает прочную основу", - написал Брекелманс в соцсети Х. Министр подчеркнул, что это решение является историческим для безопасности и обороны Нидерландов. На прошлой неделе кабмин Нидерландов сообщил, что поддержит предложение генсека НАТО об увеличении расходов на оборону до 3,5% от своего ВВП и инвестициях в размере 1,5% ВВП в кибербезопасность и инфраструктуру. Ожидается, что союзники по НАТО достигнут договоренности о повышении оборонных расходов на саммите альянса, который пройдет в Гааге 24-25 июня.
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нидерланды, гаага, нато
Экономика, НИДЕРЛАНДЫ, Гаага, НАТО
Сенат Нидерландов согласился поднять порог расходов на оборону
Сенат Нидерландов согласился поднять нижний порог расходов на оборону до 2% ВВП
ГААГА, 17 июн - ПРАЙМ. Сенат Нидерландов согласился поднять нижний порог расходов на оборону до 2% ВВП, сообщил во вторник министр обороны страны Рубен Брекелманс, назвав это решение историческим.
"Сенат принял предложение установить 2% ВВП в качестве законного нижнего порога расходов на оборону. Это не только позволяет нам инвестировать больше (вплоть до 3,5%), но и обеспечивает прочную основу", - написал Брекелманс в соцсети Х.
Министр подчеркнул, что это решение является историческим для безопасности и обороны Нидерландов.
На прошлой неделе кабмин Нидерландов сообщил, что поддержит предложение генсека НАТО об увеличении расходов на оборону до 3,5% от своего ВВП и инвестициях в размере 1,5% ВВП в кибербезопасность и инфраструктуру. Ожидается, что союзники по НАТО достигнут договоренности о повышении оборонных расходов на саммите альянса, который пройдет в Гааге 24-25 июня.
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