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"Не смогут заменить". СМИ рассказали об отчаянном шаге Зеленского
"Не смогут заменить". СМИ рассказали об отчаянном шаге Зеленского - 17.06.2025, ПРАЙМ
"Не смогут заменить". СМИ рассказали об отчаянном шаге Зеленского
Эскалация конфликта между Ираном и Израилем вынудит главу киевского режима Владимира Зеленского честно вести переговоры с Россией по Украине. Об этом в... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T09:56+0300
2025-06-17T09:56+0300
2025-06-17T09:56+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Эскалация конфликта между Ираном и Израилем вынудит главу киевского режима Владимира Зеленского честно вести переговоры с Россией по Украине. Об этом в материале для издания InfoBRICS отметил каирский исследователь экономики Ахмед Адель."Если учитывать то, что Зеленский не желает вести добросовестные переговоры с Москвой о заключении мирного договора, ему, возможно, все равно придется на это пойти, поскольку внимание Вашингтона переключается на Ближний Восток, а европейцы не смогут заменить американскую финансовую и военную мощь", — сказано в тексте статьи.Автор публикации также заметил, что сосредоточившись на Ближнем Востоке, США могут уйти в сторону, что приведет к изменению ситуации. Недостаток американской поддержки ставит под угрозу украинский режим.Ранее глава киевского режима также раскритиковал решение Вашингтона направить на Ближний Восток 20 тысяч ракет, предназначавшихся ВСУ.
https://1prime.ru/20250617/ukraina-858561729.html
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Не смогут заменить". СМИ рассказали об отчаянном шаге Зеленского
IB: конфликт Ирана и Израиля заставит Зеленского честно вести переговоры
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ.
Эскалация конфликта между Ираном и Израилем вынудит главу киевского режима Владимира Зеленского честно вести переговоры с Россией по Украине. Об этом в материале для издания InfoBRICS отметил
каирский исследователь экономики Ахмед Адель.
"Если учитывать то, что Зеленский не желает вести добросовестные переговоры с Москвой о заключении мирного договора, ему, возможно, все равно придется на это пойти, поскольку внимание Вашингтона переключается на Ближний Восток, а европейцы не смогут заменить американскую финансовую и военную мощь", — сказано в тексте статьи.
Автор публикации также заметил, что сосредоточившись на Ближнем Востоке, США могут уйти в сторону, что приведет к изменению ситуации. Недостаток американской поддержки ставит под угрозу украинский режим.
Ранее глава киевского режима также раскритиковал решение Вашингтона направить на Ближний Восток 20 тысяч ракет, предназначавшихся ВСУ.
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