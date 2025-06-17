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"Не смогут заменить". СМИ рассказали об отчаянном шаге Зеленского - 17.06.2025, ПРАЙМ
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"Не смогут заменить". СМИ рассказали об отчаянном шаге Зеленского
"Не смогут заменить". СМИ рассказали об отчаянном шаге Зеленского - 17.06.2025, ПРАЙМ
"Не смогут заменить". СМИ рассказали об отчаянном шаге Зеленского
Эскалация конфликта между Ираном и Израилем вынудит главу киевского режима Владимира Зеленского честно вести переговоры с Россией по Украине. Об этом в... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T09:56+0300
2025-06-17T09:56+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Эскалация конфликта между Ираном и Израилем вынудит главу киевского режима Владимира Зеленского честно вести переговоры с Россией по Украине. Об этом в материале для издания InfoBRICS отметил каирский исследователь экономики Ахмед Адель."Если учитывать то, что Зеленский не желает вести добросовестные переговоры с Москвой о заключении мирного договора, ему, возможно, все равно придется на это пойти, поскольку внимание Вашингтона переключается на Ближний Восток, а европейцы не смогут заменить американскую финансовую и военную мощь", — сказано в тексте статьи.Автор публикации также заметил, что сосредоточившись на Ближнем Востоке, США могут уйти в сторону, что приведет к изменению ситуации. Недостаток американской поддержки ставит под угрозу украинский режим.Ранее глава киевского режима также раскритиковал решение Вашингтона направить на Ближний Восток 20 тысяч ракет, предназначавшихся ВСУ.
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
09:56 17.06.2025
 
"Не смогут заменить". СМИ рассказали об отчаянном шаге Зеленского

IB: конфликт Ирана и Израиля заставит Зеленского честно вести переговоры

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Эскалация конфликта между Ираном и Израилем вынудит главу киевского режима Владимира Зеленского честно вести переговоры с Россией по Украине. Об этом в материале для издания InfoBRICS отметил каирский исследователь экономики Ахмед Адель.
"Если учитывать то, что Зеленский не желает вести добросовестные переговоры с Москвой о заключении мирного договора, ему, возможно, все равно придется на это пойти, поскольку внимание Вашингтона переключается на Ближний Восток, а европейцы не смогут заменить американскую финансовую и военную мощь", — сказано в тексте статьи.
Автор публикации также заметил, что сосредоточившись на Ближнем Востоке, США могут уйти в сторону, что приведет к изменению ситуации. Недостаток американской поддержки ставит под угрозу украинский режим.
Ранее глава киевского режима также раскритиковал решение Вашингтона направить на Ближний Восток 20 тысяч ракет, предназначавшихся ВСУ.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
"Войну не выиграть". На Западе призвали к радикальным мерам по Украине
09:35
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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