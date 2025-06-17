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Еврокомиссия предложила полностью отказаться от российского топлива - 17.06.2025, ПРАЙМ
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Еврокомиссия предложила полностью отказаться от российского топлива
Еврокомиссия предложила полностью отказаться от российского топлива - 17.06.2025, ПРАЙМ
Еврокомиссия предложила полностью отказаться от российского топлива
Еврокомиссия предложила полностью отказаться от российского топлива к концу 2027 года, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по энергетике Дан... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T16:13+0300
2025-06-17T16:30+0300
энергетика
ек
россия
топливо
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Еврокомиссия предложила полностью отказаться от российского топлива к концу 2027 года, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.Соответствующее предложение ЕК подготовила для утверждения странами союза."К концу 2027 года на наших рынках больше не будет российского топлива. Законодательство, которое предлагает сегодня Европейская комиссия, является беспрецедентным и действенным", - сообщил он.Еврокомиссия также предложила к концу 2025 года запретить заключать новые контракты на поставку в ЕС российского газа, затем будут прекращены долгосрочные контракты.Кроме того, странам ЕС также предложено отказаться от российского топлива для АЭС, но четких сроков пока нет.Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, заявляли ранее власти РФ, - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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ек, россия, топливо
Энергетика, ЕК, РОССИЯ, топливо
16:13 17.06.2025 (обновлено: 16:30 17.06.2025)
 
Еврокомиссия предложила полностью отказаться от российского топлива

ЕК предложила полностью отказаться от российского топлива к концу 2027 года

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Еврокомиссия предложила полностью отказаться от российского топлива к концу 2027 года, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.
Соответствующее предложение ЕК подготовила для утверждения странами союза.
"К концу 2027 года на наших рынках больше не будет российского топлива. Законодательство, которое предлагает сегодня Европейская комиссия, является беспрецедентным и действенным", - сообщил он.
Еврокомиссия также предложила к концу 2025 года запретить заключать новые контракты на поставку в ЕС российского газа, затем будут прекращены долгосрочные контракты.
Кроме того, странам ЕС также предложено отказаться от российского топлива для АЭС, но четких сроков пока нет.
Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, заявляли ранее власти РФ, - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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