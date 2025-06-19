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Россия и Куба подписали на ПМЭФ соглашение по борьбе с коррупцией

Россия и Куба подписали на ПМЭФ соглашение по борьбе с коррупцией - 19.06.2025, ПРАЙМ

Россия и Куба подписали на ПМЭФ соглашение по борьбе с коррупцией

Генеральный прокурор России Игорь Краснов и руководитель главного контрольного управления Кубы Мириан Марбан Гонсалес подписали на Петербургском международном... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T11:57+0300

2025-06-19T11:57+0300

2025-06-19T11:57+0300

пмэф-2025

общество

игорь краснов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Генеральный прокурор России Игорь Краснов и руководитель главного контрольного управления Кубы Мириан Марбан Гонсалес подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о противодействии коррупции, передает корреспондент РИА Новости. "Безусловно, крайне актуальной на современном этапе является борьба с коррупцией, в том числе путем защиты предпринимателей от избыточного административного давления. Убежден, что соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия коррупции… станет основой для развития профессиональных контактов в этой сфере", - сказал Краснов. По его словам, документ предусматривает возможность координации работы правоохранителей двух стран в рамках ключевых международных форматов, продвижения общих позиций, "совместного участия в правовом антикоррупционном просвещении молодежи". Кроме того, отмечается в документе, сотрудничество ведомств будет осуществляться на основании письменных запросов, направляемых по почте, электронной почте или посредством любых других технических средств. Запросы также могут быть переданы в устной форме с последующим письменным подтверждением по требованию запрашиваемой стороны. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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общество , игорь краснов