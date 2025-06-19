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"МТС банк" и "Авито" начнут сотрудничество в сфере кредитования

"МТС банк" и "Авито" начнут сотрудничество в сфере кредитования - 19.06.2025, ПРАЙМ

"МТС банк" и "Авито" начнут сотрудничество в сфере кредитования

"МТС банк" и группа компаний "Авито" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере кредитования,... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T14:57+0300

2025-06-19T14:57+0300

2025-06-19T14:57+0300

пмэф-2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. "МТС банк" и группа компаний "Авито" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере кредитования, сообщил банк. "ПАО "МТС-банк" и группа компаний "Авито" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве. "МТС банк", исторически занимающий лидирующие позиции в сегменте кредитования покупок товаров, стал одним из двух российских банков – первых партнеров АО "Авито Финанс", которое в марте 2025 года получило статус оператора финансовой платформы (ОФП)", - сообщается в релизе. "Сотрудничество с ведущими банками позволяет нам эффективнее решать задачи пользователей — будь то рассрочка при покупке товара или кредит на автомобиль... Покупатель завершает сделку, не покидая платформу, а банк получает мотивированного клиента в точке принятия решения", — отметила директор по финансовым сервисам в "Авито" Татьяна Жаркова, слова которой приводятся в сообщении. В конце января компания сообщала, что пользователи "Авито" теперь могут покупать товары по ряду категорий у частных продавцов на площадке в кредит на сумму от 1,5 тысячи до 50 тысяч рублей. Партнером маркетплейса выступил "Хоум Банк" (в апреле присоединен к Совкомбанку). Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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мтс, авито, банки, финансы, сотрудничество