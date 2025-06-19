Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"МТС банк" и "Авито" начнут сотрудничество в сфере кредитования - 19.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920ПМЭФ-2025
https://1prime.ru/20250619/sotrudnichestvo-858672866.html
"МТС банк" и "Авито" начнут сотрудничество в сфере кредитования
"МТС банк" и "Авито" начнут сотрудничество в сфере кредитования - 19.06.2025, ПРАЙМ
"МТС банк" и "Авито" начнут сотрудничество в сфере кредитования
"МТС банк" и группа компаний "Авито" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере кредитования,... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T14:57+0300
2025-06-19T14:57+0300
пмэф-2025
мтс
авито
банки
финансы
сотрудничество
https://cdnn.1prime.ru/img/83972/71/839727130_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8b461f09810b5e716d5f329036ef1d27.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. "МТС банк" и группа компаний "Авито" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере кредитования, сообщил банк. "ПАО "МТС-банк" и группа компаний "Авито" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве. "МТС банк", исторически занимающий лидирующие позиции в сегменте кредитования покупок товаров, стал одним из двух российских банков – первых партнеров АО "Авито Финанс", которое в марте 2025 года получило статус оператора финансовой платформы (ОФП)", - сообщается в релизе. "Сотрудничество с ведущими банками позволяет нам эффективнее решать задачи пользователей — будь то рассрочка при покупке товара или кредит на автомобиль... Покупатель завершает сделку, не покидая платформу, а банк получает мотивированного клиента в точке принятия решения", — отметила директор по финансовым сервисам в "Авито" Татьяна Жаркова, слова которой приводятся в сообщении. В конце января компания сообщала, что пользователи "Авито" теперь могут покупать товары по ряду категорий у частных продавцов на площадке в кредит на сумму от 1,5 тысячи до 50 тысяч рублей. Партнером маркетплейса выступил "Хоум Банк" (в апреле присоединен к Совкомбанку). Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250618/rfpi-858611496.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83972/71/839727130_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_87e4dd749a43d9a554cfd0df205226fa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мтс, авито, банки, финансы, сотрудничество
ПМЭФ-2025, МТС, Авито, Банки, Финансы, сотрудничество
14:57 19.06.2025
 
"МТС банк" и "Авито" начнут сотрудничество в сфере кредитования

"МТС банк": банк подписал с "Авито" соглашение о сотрудничестве в сфере кредитования

© РИА Новости . Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМТС-Банк
МТС-Банк - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. "МТС банк" и группа компаний "Авито" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере кредитования, сообщил банк.
"ПАО "МТС-банк" и группа компаний "Авито" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве. "МТС банк", исторически занимающий лидирующие позиции в сегменте кредитования покупок товаров, стал одним из двух российских банков – первых партнеров АО "Авито Финанс", которое в марте 2025 года получило статус оператора финансовой платформы (ОФП)", - сообщается в релизе.
"Сотрудничество с ведущими банками позволяет нам эффективнее решать задачи пользователей — будь то рассрочка при покупке товара или кредит на автомобиль... Покупатель завершает сделку, не покидая платформу, а банк получает мотивированного клиента в точке принятия решения", — отметила директор по финансовым сервисам в "Авито" Татьяна Жаркова, слова которой приводятся в сообщении.
В конце января компания сообщала, что пользователи "Авито" теперь могут покупать товары по ряду категорий у частных продавцов на площадке в кредит на сумму от 1,5 тысячи до 50 тысяч рублей. Партнером маркетплейса выступил "Хоум Банк" (в апреле присоединен к Совкомбанку).
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Фармацевтическая фабрика - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
В РФПИ сообщили о начале сотрудничества РФ и Вьетнама в сфере фармацевтики
Вчера, 12:06
 
ПМЭФ-2025МТСАвитоБанкиФинансысотрудничество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала