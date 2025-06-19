https://1prime.ru/20250619/sotrudnichestvo-858672866.html
"МТС банк" и "Авито" начнут сотрудничество в сфере кредитования
"МТС банк" и "Авито" начнут сотрудничество в сфере кредитования - 19.06.2025, ПРАЙМ
"МТС банк" и "Авито" начнут сотрудничество в сфере кредитования
"МТС банк" и группа компаний "Авито" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере кредитования,... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T14:57+0300
2025-06-19T14:57+0300
2025-06-19T14:57+0300
пмэф-2025
мтс
авито
банки
финансы
сотрудничество
https://cdnn.1prime.ru/img/83972/71/839727130_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8b461f09810b5e716d5f329036ef1d27.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. "МТС банк" и группа компаний "Авито" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере кредитования, сообщил банк. "ПАО "МТС-банк" и группа компаний "Авито" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве. "МТС банк", исторически занимающий лидирующие позиции в сегменте кредитования покупок товаров, стал одним из двух российских банков – первых партнеров АО "Авито Финанс", которое в марте 2025 года получило статус оператора финансовой платформы (ОФП)", - сообщается в релизе. "Сотрудничество с ведущими банками позволяет нам эффективнее решать задачи пользователей — будь то рассрочка при покупке товара или кредит на автомобиль... Покупатель завершает сделку, не покидая платформу, а банк получает мотивированного клиента в точке принятия решения", — отметила директор по финансовым сервисам в "Авито" Татьяна Жаркова, слова которой приводятся в сообщении. В конце января компания сообщала, что пользователи "Авито" теперь могут покупать товары по ряду категорий у частных продавцов на площадке в кредит на сумму от 1,5 тысячи до 50 тысяч рублей. Партнером маркетплейса выступил "Хоум Банк" (в апреле присоединен к Совкомбанку). Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250618/rfpi-858611496.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83972/71/839727130_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_87e4dd749a43d9a554cfd0df205226fa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мтс, авито, банки, финансы, сотрудничество
ПМЭФ-2025, МТС, Авито, Банки, Финансы, сотрудничество
"МТС банк" и "Авито" начнут сотрудничество в сфере кредитования
"МТС банк": банк подписал с "Авито" соглашение о сотрудничестве в сфере кредитования
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. "МТС банк" и группа компаний "Авито" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере кредитования, сообщил банк.
"ПАО "МТС-банк" и группа компаний "Авито" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве. "МТС банк", исторически занимающий лидирующие позиции в сегменте кредитования покупок товаров, стал одним из двух российских банков – первых партнеров АО "Авито Финанс", которое в марте 2025 года получило статус оператора финансовой платформы (ОФП)", - сообщается в релизе.
"Сотрудничество с ведущими банками позволяет нам эффективнее решать задачи пользователей — будь то рассрочка при покупке товара или кредит на автомобиль... Покупатель завершает сделку, не покидая платформу, а банк получает мотивированного клиента в точке принятия решения", — отметила директор по финансовым сервисам в "Авито" Татьяна Жаркова, слова которой приводятся в сообщении.
В конце января компания сообщала, что пользователи "Авито" теперь могут покупать товары по ряду категорий у частных продавцов на площадке в кредит на сумму от 1,5 тысячи до 50 тысяч рублей. Партнером маркетплейса выступил "Хоум Банк" (в апреле присоединен к Совкомбанку).
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
В РФПИ сообщили о начале сотрудничества РФ и Вьетнама в сфере фармацевтики