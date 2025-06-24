https://1prime.ru/20250624/air-france-858860696.html

Air France возобновит полеты в ОАЭ и Саудовскую Аравию со среды

Air France возобновит полеты в ОАЭ и Саудовскую Аравию со среды - 24.06.2025, ПРАЙМ

Air France возобновит полеты в ОАЭ и Саудовскую Аравию со среды

Авиакомпания Air France сообщила, что планирует возобновить рейсы в ОАЭ и Саудовскую Аравию, начиная со среды, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T17:58+0300

2025-06-24T17:58+0300

2025-06-24T17:58+0300

бизнес

иран

париж

сша

дональд трамп

air france

https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_0:6:5185:2922_1920x0_80_0_0_d643ce58caf2104a38e5a093109b8b8f.jpg

ПАРИЖ, 24 июн – ПРАЙМ. Авиакомпания Air France сообщила, что планирует возобновить рейсы в ОАЭ и Саудовскую Аравию, начиная со среды, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление компании. "На данном этапе компания планирует возобновить полеты между Парижем из аэропорта Руасси-Шарль-де-Голль и Дубаем и Эр-Риядом со среды, 25 июня 2025 года", - сообщил представитель компании. Эти рейсы были приостановлены на фоне эскалации на Ближнем Востоке с воскресенья. Авиакомпания также решила возобновить полеты между Парижем и Бейрутом с четверга, 26 июня. При этом рейсы Air France между Парижем и Тель-Авивом по-прежнему не будут совершаться "по крайней мере до 14 июля", сообщили в компании. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://1prime.ru/20250624/flydubai--858847169.html

иран

париж

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, иран, париж, сша, дональд трамп, air france