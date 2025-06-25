https://1prime.ru/20250625/rosselkhoznadzor--858896753.html
Россельхознадзор установил новый порядок ввоза цветов из Армении
Россельхознадзор установил новый порядок ввоза цветов из Армении - 25.06.2025, ПРАЙМ
Россельхознадзор установил новый порядок ввоза цветов из Армении
Россельхознадзор с 27 июня 2025 года устанавливает новый порядок ввоза срезанных цветов и бутонов из Армении в Россию, он будет осуществляться только из мест... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T15:39+0300
2025-06-25T15:39+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Россельхознадзор с 27 июня 2025 года устанавливает новый порядок ввоза срезанных цветов и бутонов из Армении в Россию, он будет осуществляться только из мест производства, обеспечивающих процедуру прослеживаемости, сообщили в ведомстве. "Россельхознадзор заявил о введении с 27 июня 2025 года нового порядка ввоза срезанных цветов и бутонов из Армении в Россию. С указанной даты доступ в страну цветочной продукции происхождением и отправлением из республики будет осуществляться только из мест производства, обеспечивающих процедуру прослеживаемости", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, решение принято в связи с резким увеличением поставок цветов из Армении в Россию неустановленного фитосанитарного статуса, а также в целях сохранения фитосанитарного благополучия и ввоза в страну истинно армянской цветочной продукции. Также отмечается, что согласно представленной компетентным ведомством республики информации армянское происхождение поставляемой в Россию цветочной продукции не прослеживается, их производство и фитосанитарный статус в республике государственными органами не регулируется и носит хаотичный характер. Несмотря на достигнутые договоренности об усилении армянской стороной фитосанитарного контроля, в 2025 году в 20 случаях был предотвращен ввоз в Россию зараженных цветов. Ведомство подчеркивает, что количество неуведомлений о доставке цветочной продукции на территорию страны ежедневно растет. С начала года в 476 случаях - 14,6 миллиона штук цветов не были предъявлены в России для проведения фитосанитарного контроля. "Указанное подтверждает неспособность армянской стороны в настоящее время обеспечить фитосанитарную безопасность и прослеживаемость отправляемой в Россию цветочной продукции, способствует поставкам в страну цветов неустановленного происхождения, с опасным фитосанитарным статусом, не исключает попадание на рынок России подкарантинной продукции, несертифицированной в соответствии с требованиями Евразийского экономического союза, и партий, не соответствующих праву союза", - добавляется в сообщении.
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россия, бизнес, армения, россельхознадзор
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, АРМЕНИЯ, Россельхознадзор
Россельхознадзор установил новый порядок ввоза цветов из Армении
Россельхознадзор установил новый порядок ввоза срезанных цветов из Армении в Россию
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Россельхознадзор с 27 июня 2025 года устанавливает новый порядок ввоза срезанных цветов и бутонов из Армении в Россию, он будет осуществляться только из мест производства, обеспечивающих процедуру прослеживаемости, сообщили в ведомстве.
"Россельхознадзор заявил о введении с 27 июня 2025 года нового порядка ввоза срезанных цветов и бутонов из Армении в Россию. С указанной даты доступ в страну цветочной продукции происхождением и отправлением из республики будет осуществляться только из мест производства, обеспечивающих процедуру прослеживаемости", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, решение принято в связи с резким увеличением поставок цветов из Армении в Россию неустановленного фитосанитарного статуса, а также в целях сохранения фитосанитарного благополучия и ввоза в страну истинно армянской цветочной продукции.
Также отмечается, что согласно представленной компетентным ведомством республики информации армянское происхождение поставляемой в Россию цветочной продукции не прослеживается, их производство и фитосанитарный статус в республике государственными органами не регулируется и носит хаотичный характер. Несмотря на достигнутые договоренности об усилении армянской стороной фитосанитарного контроля, в 2025 году в 20 случаях был предотвращен ввоз в Россию зараженных цветов.
Ведомство подчеркивает, что количество неуведомлений о доставке цветочной продукции на территорию страны ежедневно растет. С начала года в 476 случаях - 14,6 миллиона штук цветов не были предъявлены в России для проведения фитосанитарного контроля.
"Указанное подтверждает неспособность армянской стороны в настоящее время обеспечить фитосанитарную безопасность и прослеживаемость отправляемой в Россию цветочной продукции, способствует поставкам в страну цветов неустановленного происхождения, с опасным фитосанитарным статусом, не исключает попадание на рынок России подкарантинной продукции, несертифицированной в соответствии с требованиями Евразийского экономического союза, и партий, не соответствующих праву союза", - добавляется в сообщении.
Россельхознадзор сообщил о массовых нарушениях при ввозе цветов из Армении