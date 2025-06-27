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Россия и Малайзия наметили шаги по сотрудничеству в атомной энергетике

Россия и Малайзия наметили шаги по сотрудничеству в атомной энергетике - 27.06.2025, ПРАЙМ

Россия и Малайзия наметили шаги по сотрудничеству в атомной энергетике

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев провел в Москве встречу с заместителем премьер-министра, министром энергетического перехода и... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T14:13+0300

2025-06-27T14:13+0300

2025-06-27T14:18+0300

энергетика

россия

малайзия

росатом

сотрудничество

атомная энергетика

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев провел в Москве встречу с заместителем премьер-министра, министром энергетического перехода и водных ресурсов Малайзии Фадиллой Юсофом, намечены конкретные шаги по сотрудничеству в атомной энергетике, сообщил "Росатом"."Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере атомной энергетики и наметили конкретные шаги по развитию взаимодействия. Особый акцент был сделан на оценке возможности применения технологий "Росатома" в области атомной энергетики", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что Малайзия, обладающая большой береговой линией, интересуется российскими технологиями плавучих АЭС.

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малайзия

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россия, малайзия, росатом, сотрудничество, атомная энергетика