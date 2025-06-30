https://1prime.ru/20250630/baku-859039202.html
Более десяти сотрудников Sputnik Азербайджан все еще остаются в офисе
Более десяти сотрудников Sputnik Азербайджан все еще остаются в офисе - 30.06.2025, ПРАЙМ
Более десяти сотрудников Sputnik Азербайджан все еще остаются в офисе
Более десяти сотрудников Sputnik Азербайджан все еще остаются в офисе в Баку, сообщил РИА Новости один из сотрудников агентства. | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T18:06+0300
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БАКУ, 30 июн - ПРАЙМ. Более десяти сотрудников Sputnik Азербайджан все еще остаются в офисе в Баку, сообщил РИА Новости один из сотрудников агентства. Ранее в понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе агентства Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве РИА Новости сообщили об отсутствии связи с редакцией. Позднее агентство Sputnik сообщило, что азербайджанские силовики задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как сообщили РИА Новости в МИД России, посол Азербайджана вызван в МИД РФ в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов. "Многих наших сотрудников полиция вызвала в офис Sputnik Азербайджан. Но есть и те, которых никуда не вызывали. Уже несколько часов до них невозможно дозвониться. Они все еще находятся в офисе", - сообщил он. В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.
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АЗЕРБАЙДЖАН, Баку, МОСКВА, Sputnik, МИД
Более десяти сотрудников Sputnik Азербайджан все еще остаются в офисе
Более десяти сотрудников Sputnik Азербайджан все еще остаются в офисе в Баку
БАКУ, 30 июн - ПРАЙМ. Более десяти сотрудников Sputnik Азербайджан все еще остаются в офисе в Баку, сообщил РИА Новости один из сотрудников агентства.
Ранее в понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе агентства Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве РИА Новости сообщили об отсутствии связи с редакцией. Позднее агентство Sputnik сообщило, что азербайджанские силовики задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как сообщили РИА Новости в МИД России, посол Азербайджана вызван в МИД РФ в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов.
"Многих наших сотрудников полиция вызвала в офис Sputnik Азербайджан. Но есть и те, которых никуда не вызывали. Уже несколько часов до них невозможно дозвониться. Они все еще находятся в офисе", - сообщил он.
В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.
Консульских работников не допускают до российских журналистов в Баку