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Россельхознадзор усилил контроль над 10 производителями мясной продукции - 30.06.2025, ПРАЙМ
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Россельхознадзор усилил контроль над 10 производителями мясной продукции
Россельхознадзор усилил контроль над 10 производителями мясной продукции - 30.06.2025, ПРАЙМ
Россельхознадзор усилил контроль над 10 производителями мясной продукции
Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении десяти российских производителей мясной продукции по итогам мониторинга, выявившего... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T11:38+0300
2025-06-30T11:38+0300
сельское хозяйство
бизнес
москва
ленинградская область
санкт-петербург
россельхознадзор
роспотребнадзор
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении десяти российских производителей мясной продукции по итогам мониторинга, выявившего несоответствия в мясных продуктах нескольких производителей, входящих в реестр экспортеров и Таможенного Союз, сообщило ведомство. "Для предотвращения оборота товаров, не отвечающих требованиям законодательства, Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении мясной продукции 10 компаний: ООО Комбинат "Дубки", ООО "Саратовский МПК "Ресурс", ООО "МПК "Потанино", АО "Останкинский МПК", АО "Останкинский МПК" Обособленное подразделение "Гагарин-Останкино", ООО "Сибирская продовольственная компания", ООО "МПК Алтай", ООО "Морозко", ООО "Ставропольский бройлер" филиал "Мясоптицекомбинат "Благодарненский", АО "Мясная Галерея", - говорится в сообщении. Так, в одном из видов вареной колбасы ООО Комбинат "Дубки" обнаружена листерия; несоответствующие ГОСТу компоненты обнаружены в вареной колбасе ООО "Саратовский МПК "Ресурс". В ООО "МПК "Потанино" (Ленинградская область) в мясорастительных консервах из мяса птицы обнаружено почти двукратное превышение остаточного содержания лекарственных средств монензина и салиномицина. Кроме того, как указывает ведомство, нарушения обнаружены у следующих производителей: ООО "МПК "Потанино" (Ленинградская область), АО "Останкинский МПК" (Москва), АО "Останкинский МПК" Обособленное подразделение "Гагарин-Останкино" (Смоленская область), ООО "Сибирская продовольственная компания" (Новосибирская область), ООО "МПК Алтай" (Алтайский край), ООО "Морозко" (Санкт-Петербург), ООО "Ставропольский бройлер" филиал "Мясоптицекомбинат "Благодарненский" (Ставропольский край), АО "Мясная Галерея" (Владимирская область). В сообщении добавляется, что Россельхознадзор вынес предупреждение ООО "Сибирские мясные продукты" (Новосибирская область), а также выявил несоответствия в животноводческой продукции ООО "ПензаМол Инвест" (Пензенская область). "Наличие указанных показателей, а также компонентов, незаявленных на маркировке в составе пищевых продуктов, не допускается требованиями техрегламентов. Информация о фактах обнаружения небезопасной и некачественной продукции направлена в Роспотребнадзор", - говорится в сообщении.
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сельское хозяйство, бизнес, москва, ленинградская область, санкт-петербург, россельхознадзор, роспотребнадзор
Сельское хозяйство, Бизнес, МОСКВА, Ленинградская область, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Россельхознадзор, Роспотребнадзор
11:38 30.06.2025
 
Россельхознадзор усилил контроль над 10 производителями мясной продукции

Россельхознадзор усилил контроль в отношении десяти производителей мясной продукции

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссельхознадзор
Россельхознадзор - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении десяти российских производителей мясной продукции по итогам мониторинга, выявившего несоответствия в мясных продуктах нескольких производителей, входящих в реестр экспортеров и Таможенного Союз, сообщило ведомство.
"Для предотвращения оборота товаров, не отвечающих требованиям законодательства, Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении мясной продукции 10 компаний: ООО Комбинат "Дубки", ООО "Саратовский МПК "Ресурс", ООО "МПК "Потанино", АО "Останкинский МПК", АО "Останкинский МПК" Обособленное подразделение "Гагарин-Останкино", ООО "Сибирская продовольственная компания", ООО "МПК Алтай", ООО "Морозко", ООО "Ставропольский бройлер" филиал "Мясоптицекомбинат "Благодарненский", АО "Мясная Галерея", - говорится в сообщении.
Так, в одном из видов вареной колбасы ООО Комбинат "Дубки" обнаружена листерия; несоответствующие ГОСТу компоненты обнаружены в вареной колбасе ООО "Саратовский МПК "Ресурс". В ООО "МПК "Потанино" (Ленинградская область) в мясорастительных консервах из мяса птицы обнаружено почти двукратное превышение остаточного содержания лекарственных средств монензина и салиномицина.
Кроме того, как указывает ведомство, нарушения обнаружены у следующих производителей: ООО "МПК "Потанино" (Ленинградская область), АО "Останкинский МПК" (Москва), АО "Останкинский МПК" Обособленное подразделение "Гагарин-Останкино" (Смоленская область), ООО "Сибирская продовольственная компания" (Новосибирская область), ООО "МПК Алтай" (Алтайский край), ООО "Морозко" (Санкт-Петербург), ООО "Ставропольский бройлер" филиал "Мясоптицекомбинат "Благодарненский" (Ставропольский край), АО "Мясная Галерея" (Владимирская область).
В сообщении добавляется, что Россельхознадзор вынес предупреждение ООО "Сибирские мясные продукты" (Новосибирская область), а также выявил несоответствия в животноводческой продукции ООО "ПензаМол Инвест" (Пензенская область).
"Наличие указанных показателей, а также компонентов, незаявленных на маркировке в составе пищевых продуктов, не допускается требованиями техрегламентов. Информация о фактах обнаружения небезопасной и некачественной продукции направлена в Роспотребнадзор", - говорится в сообщении.
Россельхознадзор - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
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Сельское хозяйствоБизнесМОСКВАЛенинградская областьСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРоссельхознадзорРоспотребнадзор
 
 
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