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Избранный президент Польши призвал не обсуждать вступление Украины в НАТО
Избранный президент Польши призвал не обсуждать вступление Украины в НАТО - 01.07.2025, ПРАЙМ
Избранный президент Польши призвал не обсуждать вступление Украины в НАТО
Вступление Украины в НАТО в данный момент не стоит даже обсуждать, заявил избранный президент Польши Кароль Навроцкий в интервью телеканалу Polsat. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T11:22+0300
2025-07-01T11:22+0300
2025-07-01T11:22+0300
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ВАРШАВА, 1 июл – ПРАЙМ. Вступление Украины в НАТО в данный момент не стоит даже обсуждать, заявил избранный президент Польши Кароль Навроцкий в интервью телеканалу Polsat. "Сегодня нет возможности вступления Украины в НАТО. Она находится в состоянии войны. Это бы стало причиной участия в войне всех стран НАТО. Так что нечего обсуждать в этом плане", - сказал Навроцкий. При этом он также является противником безусловного вступления Украины в Европейский союз. "Я, конечно, являюсь противником безусловного вступления Украины в ЕС. Много стран, в том числе Польша, ожидали годами … чтобы стать частью Евросоюза", - сказал Навроцкий. В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора". Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине.
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общество , украина, польша, кароль навроцкий, сергей лавров, нато, ес, мид рф
Политика, Общество , УКРАИНА, ПОЛЬША, Кароль Навроцкий, Сергей Лавров, НАТО, ЕС, МИД РФ
Избранный президент Польши призвал не обсуждать вступление Украины в НАТО
Навроцкий: вступление Украины в НАТО сейчас не стоит даже обсуждать
ВАРШАВА, 1 июл – ПРАЙМ. Вступление Украины в НАТО в данный момент не стоит даже обсуждать, заявил избранный президент Польши Кароль Навроцкий в интервью телеканалу Polsat.
"Сегодня нет возможности вступления Украины в НАТО. Она находится в состоянии войны. Это бы стало причиной участия в войне всех стран НАТО. Так что нечего обсуждать в этом плане", - сказал Навроцкий.
При этом он также является противником безусловного вступления Украины в Европейский союз.
"Я, конечно, являюсь противником безусловного вступления Украины в ЕС. Много стран, в том числе Польша, ожидали годами … чтобы стать частью Евросоюза", - сказал Навроцкий.
В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине.
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