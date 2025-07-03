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Пострадавший в Курской области журналист назвал удары ВСУ терактами - 03.07.2025, ПРАЙМ
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Пострадавший в Курской области журналист назвал удары ВСУ терактами
Пострадавший в Курской области журналист назвал удары ВСУ терактами - 03.07.2025, ПРАЙМ
Пострадавший в Курской области журналист назвал удары ВСУ терактами
Получивший в Курской области ранение китайский журналист Лу Юйгуан заявил РИА Новости, что считает удары ВСУ терактами против мирных жителей. | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T05:46+0300
2025-07-03T05:46+0300
общество
рф
донбасс
белгородская область
валерий герасимов
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всу
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Получивший в Курской области ранение китайский журналист Лу Юйгуан заявил РИА Новости, что считает удары ВСУ терактами против мирных жителей. Российские следователи возбудили уголовное дело о теракте после ранения корреспондента телекомпании Phoenix Лу Юйгуана в Курской области в результате атаки украинского дрона, сообщила ранее РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По данным следствия, 26 июня в Кореневском районе Курской области украинские военные сбросили с fpv-дрона взрывное устройство на участок местности, где работал корреспондент телекомпании Phoenix Лу Юйгуан. В результате совершенного преступления корреспондент получил ранение. "Я, конечно, согласен (что это был теракт - ред.), ведь атаки направлены против мирных жителей. Местные жители рассказывают, что дроны прилетают каждый день, они уже к этому привыкли. Что касается этой деревни (в Курской области, где был ранен Лу Юйгуан - ред.), жители в нее уже вернулись, а значит удары по ней – это удары по мирным людям, которые там жили", - сказал он. Лу Юйгуан добавил, что репортаж, снятый в день, когда он получил ранение, вышел в эфир. "Наша съемочная группа работает на Донбассе, в Курской и Белгородской областях. Мы всегда здесь, с 25 февраля 2022 года и до сегодняшнего дня, уже более трех лет снимаем новости про Белгород, Курск, Донецк, Луганск", - добавил он. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
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40
192
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общество , рф, донбасс, белгородская область, валерий герасимов, владимир путин, всу, ск рф, вс рф
Общество , РФ, ДОНБАСС, Белгородская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, ВСУ, СК РФ, ВС РФ
05:46 03.07.2025
 
Пострадавший в Курской области журналист назвал удары ВСУ терактами

Пострадавший в Курской области китайский журналист считает удары ВСУ терактами

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Получивший в Курской области ранение китайский журналист Лу Юйгуан заявил РИА Новости, что считает удары ВСУ терактами против мирных жителей.
Российские следователи возбудили уголовное дело о теракте после ранения корреспондента телекомпании Phoenix Лу Юйгуана в Курской области в результате атаки украинского дрона, сообщила ранее РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По данным следствия, 26 июня в Кореневском районе Курской области украинские военные сбросили с fpv-дрона взрывное устройство на участок местности, где работал корреспондент телекомпании Phoenix Лу Юйгуан. В результате совершенного преступления корреспондент получил ранение.
"Я, конечно, согласен (что это был теракт - ред.), ведь атаки направлены против мирных жителей. Местные жители рассказывают, что дроны прилетают каждый день, они уже к этому привыкли. Что касается этой деревни (в Курской области, где был ранен Лу Юйгуан - ред.), жители в нее уже вернулись, а значит удары по ней – это удары по мирным людям, которые там жили", - сказал он.
Лу Юйгуан добавил, что репортаж, снятый в день, когда он получил ранение, вышел в эфир.
"Наша съемочная группа работает на Донбассе, в Курской и Белгородской областях. Мы всегда здесь, с 25 февраля 2022 года и до сегодняшнего дня, уже более трех лет снимаем новости про Белгород, Курск, Донецк, Луганск", - добавил он.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
 
ОбществоРФДОНБАССБелгородская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинВСУСК РФВС РФ
 
 
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