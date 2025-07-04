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Министры сельского хозяйства России и Белоруссии обсудили сотрудничество - 04.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Министры сельского хозяйства России и Белоруссии обсудили сотрудничество
Министры сельского хозяйства России и Белоруссии обсудили сотрудничество - 04.07.2025, ПРАЙМ
Министры сельского хозяйства России и Белоруссии обсудили сотрудничество
Министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Юрий Горлов во время рабочей поездки в Волгоградскую область обсудил с министром сельского хозяйства... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T12:10+0300
2025-07-04T12:10+0300
экономика
россия
белоруссия
сельское хозяйство
оксана лут
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МИНСК, 4 июл – ПРАЙМ. Министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Юрий Горлов во время рабочей поездки в Волгоградскую область обсудил с министром сельского хозяйства Российской Федерации Оксаной Лут сотрудничество стран в сфере АПК, поставки продукции и импортозамещение в этой сфере, сообщила пресс-служба белорусского министерства. По ее информации, рабочая встреча прошла во время участия белорусской делегации в международной выставке достижений агропромышленного комплекса "Всероссийский день поля-2025", проходящей в Волгоградской области. "Стороны обсудили ключевые направления торгово-экономического сотрудничества двух стран в сфере АПК, включая вопросы селекции и семеноводства, развитие рынка молочной продукции, а также перспективы взаимодействия в племенном животноводстве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского министерства. Отмечается, что стороны обсудили реализацию плана мероприятий по исполнению договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы. В рамках документа продолжается разработка наднациональных правовых актов, включая соглашение Союзного государства об аграрной политике и перечня проектов, направленных на импортозамещение в сфере сельского хозяйства. "Стороны подтвердили приверженность дальнейшему расширению двустороннего взаимодействия во всех приоритетных направлениях сельскохозяйственной кооперации при полной координации и поддержке союзных структур. Белорусская сторона отметила наличие достаточных производственных мощностей для стабильного обеспечения российского рынка качественной продукцией", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что на встрече особое внимание было уделено реализации согласованных прогнозных балансов Союзного государства по мясной и молочной продукции, выполнение которых осуществляется с опережающими темпами. "В ходе переговоров стороны договорились о начале работы над совместным проектом "Племенной агрегатор: цифровая платформа для крупномасштабной селекции КРС". Также достигнута договоренность о расширении научно-практического сотрудничества между белорусскими и российскими научными организациями в области племенного животноводства", - сообщили в пресс-службе. По ее данным, на региональном уровне активно развивается сотрудничество в сфере селекции и семеноводства. Республиканское унитарное предприятие "Белсемена" передало образцы гибридов кукурузы и сортов картофеля белорусской селекции для закладки демонстрационных полей в Удмуртской Республике, Сахалинской, Астраханской, Ленинградской областях, а также в Алтайском крае и других регионах России. Согласно сообщению, по итогам 2024 года товарооборот в сфере продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья между странами увеличился на 13,4% , а в январе–апреле 2025 года – на 14,5% , в том числе экспорт из Белоруссии вырос на 19,2% . За указанный период в Россию было поставлено 119,6 тысяч тонн мяса и мясопродуктов и более 1,3 миллиона тонн молока и молокопродуктов.
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россия, белоруссия, сельское хозяйство, оксана лут
Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Сельское хозяйство, Оксана Лут
12:10 04.07.2025
 
Министры сельского хозяйства России и Белоруссии обсудили сотрудничество

Минсельхоз Лут обсудила с белорусским коллегой сотрудничество РФ и Белоруссии

© РИА Новости . Андрей АлександровГосударственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии.
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии. - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости . Андрей Александров
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МИНСК, 4 июл – ПРАЙМ. Министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Юрий Горлов во время рабочей поездки в Волгоградскую область обсудил с министром сельского хозяйства Российской Федерации Оксаной Лут сотрудничество стран в сфере АПК, поставки продукции и импортозамещение в этой сфере, сообщила пресс-служба белорусского министерства.
По ее информации, рабочая встреча прошла во время участия белорусской делегации в международной выставке достижений агропромышленного комплекса "Всероссийский день поля-2025", проходящей в Волгоградской области.
"Стороны обсудили ключевые направления торгово-экономического сотрудничества двух стран в сфере АПК, включая вопросы селекции и семеноводства, развитие рынка молочной продукции, а также перспективы взаимодействия в племенном животноводстве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского министерства.
Отмечается, что стороны обсудили реализацию плана мероприятий по исполнению договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы. В рамках документа продолжается разработка наднациональных правовых актов, включая соглашение Союзного государства об аграрной политике и перечня проектов, направленных на импортозамещение в сфере сельского хозяйства.
"Стороны подтвердили приверженность дальнейшему расширению двустороннего взаимодействия во всех приоритетных направлениях сельскохозяйственной кооперации при полной координации и поддержке союзных структур. Белорусская сторона отметила наличие достаточных производственных мощностей для стабильного обеспечения российского рынка качественной продукцией", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что на встрече особое внимание было уделено реализации согласованных прогнозных балансов Союзного государства по мясной и молочной продукции, выполнение которых осуществляется с опережающими темпами.
"В ходе переговоров стороны договорились о начале работы над совместным проектом "Племенной агрегатор: цифровая платформа для крупномасштабной селекции КРС". Также достигнута договоренность о расширении научно-практического сотрудничества между белорусскими и российскими научными организациями в области племенного животноводства", - сообщили в пресс-службе.
По ее данным, на региональном уровне активно развивается сотрудничество в сфере селекции и семеноводства. Республиканское унитарное предприятие "Белсемена" передало образцы гибридов кукурузы и сортов картофеля белорусской селекции для закладки демонстрационных полей в Удмуртской Республике, Сахалинской, Астраханской, Ленинградской областях, а также в Алтайском крае и других регионах России.
Согласно сообщению, по итогам 2024 года товарооборот в сфере продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья между странами увеличился на 13,4% , а в январе–апреле 2025 года – на 14,5% , в том числе экспорт из Белоруссии вырос на 19,2% . За указанный период в Россию было поставлено 119,6 тысяч тонн мяса и мясопродуктов и более 1,3 миллиона тонн молока и молокопродуктов.
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ЭкономикаРОССИЯБЕЛОРУССИЯСельское хозяйствоОксана Лут
 
 
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