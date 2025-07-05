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Авиасообщение между ОАЭ и Россией возвращается в норму - 05.07.2025, ПРАЙМ
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Авиасообщение между ОАЭ и Россией возвращается в норму
Авиасообщение между ОАЭ и Россией возвращается в норму - 05.07.2025, ПРАЙМ
Авиасообщение между ОАЭ и Россией возвращается в норму
Авиасообщение между ОАЭ и Россией, которое частично сократилось из-за закрытия воздушного пространства Ирана, возвращается в норму, рассказал в интервью РИА... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T04:15+0300
2025-07-05T04:15+0300
общество
иран
оаэ
израиль
дональд трамп
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Авиасообщение между ОАЭ и Россией, которое частично сократилось из-за закрытия воздушного пространства Ирана, возвращается в норму, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент департамента по развитию туризма эмирата Рас-эль-Хайма Иад Расбей. "Обстановка стабилизировалась. Обе стороны пришли к соглашению. Единственным последствием для нас было закрытие воздушного пространства Ирана и Ирака. Большинство рейсов из России в ОАЭ проходят над иранской территорией, и самолетам приходилось ее облетать. При этом мы сохранили авиасообщение с Россией. Некоторые авиаперевозчики отменили рейсы, потому что борты не могли летать на такие дистанции, однако сейчас мы возвращаемся к нормальному положению дел", - сказал собеседник агентства. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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192
40
192
40
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4.7
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общество , иран, оаэ, израиль, дональд трамп
Общество , ИРАН, ОАЭ, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп
04:15 05.07.2025
 
Авиасообщение между ОАЭ и Россией возвращается в норму

В ОАЭ заявили, что авиасообщение с Россией возвращается в норму

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Авиасообщение между ОАЭ и Россией, которое частично сократилось из-за закрытия воздушного пространства Ирана, возвращается в норму, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент департамента по развитию туризма эмирата Рас-эль-Хайма Иад Расбей.
"Обстановка стабилизировалась. Обе стороны пришли к соглашению. Единственным последствием для нас было закрытие воздушного пространства Ирана и Ирака. Большинство рейсов из России в ОАЭ проходят над иранской территорией, и самолетам приходилось ее облетать. При этом мы сохранили авиасообщение с Россией. Некоторые авиаперевозчики отменили рейсы, потому что борты не могли летать на такие дистанции, однако сейчас мы возвращаемся к нормальному положению дел", - сказал собеседник агентства.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
 
ОбществоИРАНОАЭИЗРАИЛЬДональд Трамп
 
 
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