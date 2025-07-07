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Польша и Нидерланды подписали декларацию о военном сотрудничестве - 07.07.2025, ПРАЙМ
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Польша и Нидерланды подписали декларацию о военном сотрудничестве
Польша и Нидерланды подписали декларацию о военном сотрудничестве - 07.07.2025, ПРАЙМ
Польша и Нидерланды подписали декларацию о военном сотрудничестве
Польша и Нидерланды подписали декларацию о военном сотрудничестве, сообщил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после встречи | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T16:07+0300
2025-07-07T16:07+0300
политика
общество
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ВАРШАВА, 7 июл – ПРАЙМ. Польша и Нидерланды подписали декларацию о военном сотрудничестве, сообщил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после встречи с главой минобороны Нидерландов Рубеном Брекелмансом. "Сегодня мы подписали меморандум, сближающий наши страны в области безопасности, в области обороны", - сказал Косиняк-Камыш. Он уточнил, что подписанный документ предусматривает "совместные учения, обмен опытом, особенно в использовании новейшей техники". "Я говорю о F-35, Patriot, Apache. Эти образцы вооружения находятся на вооружении Королевства Нидерландов, а Польша находится в процессе их получения", - пояснил польский министр. Он добавил, что пригласил голландских военных на военные учения, которые Польша намерена провести осенью одновременно с российско-белорусскими учениями "Запад-2025". "Приглашаем на учения "Железный защитник". Это учения, которые будут проводиться в то самое время, что и "Запад-2025". Это ответ НАТО", - сказал Косиняк-Камыш.
https://1prime.ru/20250707/niderlandy-859247047.html
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общество , польша, нидерланды, нато, f-35 lightning ii
Политика, Общество , ПОЛЬША, НИДЕРЛАНДЫ, НАТО, F-35 Lightning II
16:07 07.07.2025
 
Польша и Нидерланды подписали декларацию о военном сотрудничестве

Косиняк-Камыш: Польша и Нидерланды подписали декларацию о военном сотрудничестве

© flickr.com / Lukas PlewniaФлаги: Польши, ЕС и НАТО
Флаги: Польши, ЕС и НАТО - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© flickr.com / Lukas Plewnia
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ВАРШАВА, 7 июл – ПРАЙМ. Польша и Нидерланды подписали декларацию о военном сотрудничестве, сообщил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после встречи с главой минобороны Нидерландов Рубеном Брекелмансом.
"Сегодня мы подписали меморандум, сближающий наши страны в области безопасности, в области обороны", - сказал Косиняк-Камыш.
Он уточнил, что подписанный документ предусматривает "совместные учения, обмен опытом, особенно в использовании новейшей техники". "Я говорю о F-35, Patriot, Apache. Эти образцы вооружения находятся на вооружении Королевства Нидерландов, а Польша находится в процессе их получения", - пояснил польский министр.
Он добавил, что пригласил голландских военных на военные учения, которые Польша намерена провести осенью одновременно с российско-белорусскими учениями "Запад-2025".
"Приглашаем на учения "Железный защитник". Это учения, которые будут проводиться в то самое время, что и "Запад-2025". Это ответ НАТО", - сказал Косиняк-Камыш.
Флаг Нидерландов - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
Нидерланды осенью направят F-35 в Польшу для миссии по помощи Украине
13:58
 
ПолитикаОбществоПОЛЬШАНИДЕРЛАНДЫНАТОF-35 Lightning II
 
 
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