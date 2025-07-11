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Залужный заявил, что ЕС демонстрирует слабость в оказании поддержки Украине - 11.07.2025, ПРАЙМ
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Залужный заявил, что ЕС демонстрирует слабость в оказании поддержки Украине
Залужный заявил, что ЕС демонстрирует слабость в оказании поддержки Украине - 11.07.2025, ПРАЙМ
Залужный заявил, что ЕС демонстрирует слабость в оказании поддержки Украине
Бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный заявил, что Европейский Союз остается зависимым от США и... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T13:25+0300
2025-07-11T13:25+0300
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МОСКВА, 11 июл – ПРАЙМ. Бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный заявил, что Европейский Союз остается зависимым от США и достаточно слабым в оказании поддержки Украине. "Европейский Союз, несмотря на попытки сохранить поддержку Украины, все еще остается довольно слабым, а еще слишком зависимым от США и неспособным на быстрые и жесткие решения во внешней и оборонной сферах. Страны Европы оказались не готовыми к быстрым преобразованиям в оборонно-промышленном комплексе, уступая… России и возможностям, прежде всего США", - написал Залужный в авторской колонке в издании "Украинская правда". Он добавил, что без США заставить союзников организовать помощь Украине просто невозможно. "Именно США способны не только оказать необходимую поддержку Украине и сформировать новый демократический альянс, но и через определенные шаги сохранить свою лидерскую роль в системе мировой безопасности", - подчеркнул Залужный. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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общество , украина, сша, валерий залужный, нато, мид рф
Политика, Общество , УКРАИНА, США, Валерий Залужный, НАТО, МИД РФ
13:25 11.07.2025
 
Залужный заявил, что ЕС демонстрирует слабость в оказании поддержки Украине

Залужный: ЕС остается зависимым от США и слабым в оказании помощи Украине

© Фото : Страница В.Залужного в соцсетяхГлавком ВСУ Валерий Залужный
Главком ВСУ Валерий Залужный - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© Фото : Страница В.Залужного в соцсетях
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МОСКВА, 11 июл – ПРАЙМ. Бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный заявил, что Европейский Союз остается зависимым от США и достаточно слабым в оказании поддержки Украине.
"Европейский Союз, несмотря на попытки сохранить поддержку Украины, все еще остается довольно слабым, а еще слишком зависимым от США и неспособным на быстрые и жесткие решения во внешней и оборонной сферах. Страны Европы оказались не готовыми к быстрым преобразованиям в оборонно-промышленном комплексе, уступая… России и возможностям, прежде всего США", - написал Залужный в авторской колонке в издании "Украинская правда".
Он добавил, что без США заставить союзников организовать помощь Украине просто невозможно.
"Именно США способны не только оказать необходимую поддержку Украине и сформировать новый демократический альянс, но и через определенные шаги сохранить свою лидерскую роль в системе мировой безопасности", - подчеркнул Залужный.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Главком ВСУ Валерий Залужный - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
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11 апреля, 12:55
 
ПолитикаОбществоУКРАИНАСШАВалерий ЗалужныйНАТОМИД РФ
 
 
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