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Роспотребнадзор рассказал о возврате денег при отмене бронирования беседки

Роспотребнадзор рассказал о возврате денег при отмене бронирования беседки - 12.07.2025, ПРАЙМ

Роспотребнадзор рассказал о возврате денег при отмене бронирования беседки

Деньги при отмене бронирования беседки, как правило, возвращаются в течение 10 дней после получения соответствующей претензии, сообщили РИА Новости в... | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T03:17+0300

2025-07-12T03:17+0300

2025-07-12T03:17+0300

общество

роспотребнадзор

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Деньги при отмене бронирования беседки, как правило, возвращаются в течение 10 дней после получения соответствующей претензии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. "По закону о "Защите прав потребителей" вы можете вернуть деньги за аренду беседки в любой момент, если предупредите владельца и оплатите его реальные затраты, связанные с выполнением договора. Например, подготовку беседки к вашему мероприятию", - рассказали в ведомстве. Там уточнили, что в случае отказа владельца возвращать деньги можно обратиться за помощью в Роспотребнадзор или подать иск в суд. Помимо возврата денег за неиспользованную бронь также можно потребовать возмещение убытков, если они возникли из-за неправомерных действий владельца беседки. "Важно знать, что деньги, как правило, возвращаются в течение 10 дней после получения соответствующей претензии. Поэтому внимательно читайте договор аренды, особенно пункты о возможных расходах, которые могут быть удержаны при отмене брони. Штрафы за отказ от услуги, прописанные в договоре, могут быть признаны незаконными, если они нарушают ваши права", - пояснили в пресс-службе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , роспотребнадзор