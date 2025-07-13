https://1prime.ru/20250713/tramp-859437714.html

"Давно в прошлом". На Западе указали на лицемерие Трампа в вопросе Украины

"Давно в прошлом". На Западе указали на лицемерие Трампа в вопросе Украины - 13.07.2025, ПРАЙМ

"Давно в прошлом". На Западе указали на лицемерие Трампа в вопросе Украины

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил о лицемерии президента США Дональда Трампа касательно украинского конфликта. | 13.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-13T17:14+0300

2025-07-13T17:14+0300

2025-07-13T17:14+0300

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поставки оружия украине

нато

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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил о лицемерии президента США Дональда Трампа касательно украинского конфликта."Трамп критиковал Байдена за отправку оружия на Украину. Теперь администрация Трампа ищет оправдания для кратковременного прекращения поставок оружия. Лозунг "Америка превыше всего" давно в прошлом", - написал Дизен в соцсети X.4 июля американский телеканал NBC сообщил о приостановке со стороны Пентагона предоставления военной помощи Украине. Телеканал уточнил, что данное решение было принято шефом Пентагона Питом Хегсетом. Как позже дополнил телеканал CNN, Хегсет не уведомил заранее администрацию Белого дома о своем решении. Подобный поступок впоследствии застал Трампа врасплох, сообщали СМИ. В свою очередь, сам американский лидер заявил, что не знает, кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Киеву.Россия неоднократно заявляла, что накачивание Украины оружием лишь препятствует мирному урегулированию конфликта, напрямую вовлекая в него страны НАТО. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, то любые грузы, содержащие вооружение для Украины будут расцениваться как законная цель для российской армии.

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сша, запад, дональд трамп, украина, поставки оружия украине, нато, россия