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Путин подвел итоги года семьи - 14.07.2025, ПРАЙМ
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Путин подвел итоги года семьи
Путин подвел итоги года семьи - 14.07.2025, ПРАЙМ
Путин подвел итоги года семьи
Президент России Владимир Путин на очном совещании по социальным вопросам предложил обсудить итоги года семьи. | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T15:04+0300
2025-07-14T15:17+0300
россия
общество
владимир путин
вооружения
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на очном совещании по социальным вопросам предложил обсудить итоги года семьи. "Татьяна Алексеевна (Голикова - ред.), вы хотели начать с итогов года семьи. Давайте так и сделаем", - сказал президент, обращаясь к заместителю председателя правительства РФ. Глава государства, говоря о демографической обстановке в стране, вспомнил строчки про десять девчонок и девять ребят из советской песни "Стоят девчонки"."Мы с вами демографические вопросы обсуждаем регулярно. Хорошо помним, наверно, известную песню с советских времен: когда девочки пришли на танцы и некоторые стоят в сторонке, потому что на десять девчонок по статистике девять ребят", - сказал глава государства на совещании по социальным вопросам.Также Путин поинтересовался, как поменялась статистика на сегодняшний день. "Я так понимаю, что статистика у нас поменялась. У нас сейчас как раз не хватает женщин?" - спросил президент.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что мальчиков в 2024 году родилось чуть больше, чем девочек. "По-моему 51,5% мальчиков родилось за 2024 год. Раньше было наоборот. Но в целом, да, к сожалению, это серьезная наша проблема", - сказала она.Российский лидер также поручил обратить внимание на регионы России, где уровень онкозаболеваемости - высокий, а новые онкоцентры не появляются.Путин в понедельник проводит совещание по социальным вопросам, в том числе здравоохранению и демографии, в котором принимают участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.
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россия, общество , владимир путин
РОССИЯ, Общество , Владимир Путин, Вооружения
15:04 14.07.2025 (обновлено: 15:17 14.07.2025)
 
Путин подвел итоги года семьи

Путин на совещании по социальным вопросам предложил обсудить итоги года семьи

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкIV Евразийский экономический форум в Минске
IV Евразийский экономический форум в Минске - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на очном совещании по социальным вопросам предложил обсудить итоги года семьи.
"Татьяна Алексеевна (Голикова - ред.), вы хотели начать с итогов года семьи. Давайте так и сделаем", - сказал президент, обращаясь к заместителю председателя правительства РФ.
Глава государства, говоря о демографической обстановке в стране, вспомнил строчки про десять девчонок и девять ребят из советской песни "Стоят девчонки".
"Мы с вами демографические вопросы обсуждаем регулярно. Хорошо помним, наверно, известную песню с советских времен: когда девочки пришли на танцы и некоторые стоят в сторонке, потому что на десять девчонок по статистике девять ребят", - сказал глава государства на совещании по социальным вопросам.
Также Путин поинтересовался, как поменялась статистика на сегодняшний день. "Я так понимаю, что статистика у нас поменялась. У нас сейчас как раз не хватает женщин?" - спросил президент.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что мальчиков в 2024 году родилось чуть больше, чем девочек. "По-моему 51,5% мальчиков родилось за 2024 год. Раньше было наоборот. Но в целом, да, к сожалению, это серьезная наша проблема", - сказала она.
Российский лидер также поручил обратить внимание на регионы России, где уровень онкозаболеваемости - высокий, а новые онкоцентры не появляются.
Путин в понедельник проводит совещание по социальным вопросам, в том числе здравоохранению и демографии, в котором принимают участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.
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