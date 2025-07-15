https://1prime.ru/20250715/evroparlament-859479557.html

В Европарламенте заявили об обсуждении 19-го пакета антироссийских санкций

В Европарламенте заявили об обсуждении 19-го пакета антироссийских санкций - 15.07.2025, ПРАЙМ

В Европарламенте заявили об обсуждении 19-го пакета антироссийских санкций

Обсуждения 19-го пакета антироссийских санкций Евросоюза уже ведутся, хоть и неофициально, заявил депутат Европарламента Томаш Здеховский. | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T02:53+0300

2025-07-15T02:53+0300

2025-07-15T02:53+0300

общество

словакия

рф

брюссель

роберт фицо

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859479557.jpg?1752537212

МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Обсуждения 19-го пакета антироссийских санкций Евросоюза уже ведутся, хоть и неофициально, заявил депутат Европарламента Томаш Здеховский. "Обсуждения 19-го пакета уже ведутся, хотя и находятся на ранней и неофициальной стадии. Главная проблема заключается в усталости от санкций - не политической, а технической. После 18 пакетов ограничения были введены против большинства очевидных объектов санкций. Теперь основное внимание уделяется ужесточению контроля (например, в отношении обхода санкций через третьи страны), расширению вторичных ограничений, уточнению экспортно-импортного контроля", - сказал Здеховский "Известиям". Министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече во вторник в Брюсселе обсудят очередной, 18-й пакет санкций против России. Ранее 18-й пакет антироссийских санкций заблокировала Словакия. Он должен включить ограничения против газопроводов "Северный поток", российских банков, а также понижение "потолка" цен на российскую нефть и запрет на импорт всех российских энергоносителей, но пока ограничения не удалось согласовать на техническом уровне постоянных представителей стран ЕС. В начале июня премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности. Вечером в понедельник Фицо сообщил, что Словакия получила от Европейской комиссии проект предлагаемых гарантий по вопросу энергоресурсов в обмен на голосование за новые санкции против РФ. Он отметил, что полученные предложения передаст главам политических партий от коалиции и оппозиции для изучения.

словакия

рф

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , словакия, рф, брюссель, роберт фицо, ес