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Продажи потребительских товаров в Китае за полгода выросли на 5%

Продажи потребительских товаров в Китае за полгода выросли на 5% - 15.07.2025, ПРАЙМ

Продажи потребительских товаров в Китае за полгода выросли на 5%

Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам первого полугодия 2025 года вырос на 5%, составив 24,545 триллиона юаней (около 3,42 триллиона... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T06:22+0300

2025-07-15T06:22+0300

2025-07-15T06:22+0300

общество

китай

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ПЕКИН, 15 июл – ПРАЙМ. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам первого полугодия 2025 года вырос на 5%, составив 24,545 триллиона юаней (около 3,42 триллиона долларов), свидетельствуют обнародованные во вторник данные государственного статистического бюро страны. Розничные продажи в городах Китая в январе-июне 2025 года выросли на 5%, составив 21,305 триллиона юаней (2,9 триллиона долларов). Продажи в сельской местности выросли на 4,9% и составили 3,24 триллиона юаней (452,2 миллиарда долларов). В июне показатель вырос на 4,8% год к году, составив 4,228 триллиона юаней (около 590 миллиардов долларов). Розничные онлайн-продажи в Китае за первые шесть месяцев 2025 года выросли на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 7,43 триллиона юаней (около 1,03 триллиона долларов). Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам 2024 года вырос на 3,5%, составив 48,789 триллиона юаней (6,66 триллиона долларов), онлайн-продажи выросли на 7,2%, их объем составил 15,52 триллиона юаней (2,1 триллиона долларов).

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , китай