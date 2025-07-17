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СМИ: Украина за пять месяцев получила около 420 тысяч снарядов из-за рубежа - 17.07.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Украина за пять месяцев получила около 420 тысяч снарядов из-за рубежа
СМИ: Украина за пять месяцев получила около 420 тысяч снарядов из-за рубежа - 17.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: Украина за пять месяцев получила около 420 тысяч снарядов из-за рубежа
Украина за приблизительно пять месяцев 2025 года получила около 420 тысяч артиллерийских снарядов из-за рубежа, передает агентство Reuters со ссылкой на... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T11:37+0300
2025-07-17T11:37+0300
вооружения
мировая экономика
украина
чехия
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сергей лавров
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дональд трамп
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Украина за приблизительно пять месяцев 2025 года получила около 420 тысяч артиллерийских снарядов из-за рубежа, передает агентство Reuters со ссылкой на источник из служб безопасности одной из европейских стран. "Из около 420 тысяч артиллерийских снарядов, полученных Украиной с начала этого года до середины мая, только 160 тысяч были из Соединенных Штатов", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источник. Весной 2024 года власти Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артснарядов для ВСУ при финансовом участии западных стран. В частности, Германия, как сообщил 7 июля в Праге журналистам глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль, вложила в инициативу более одного миллиарда евро. По данным минобороны Чехии, в минувшем году таким образом было собрано и передано на Украину более 1,5 миллиона единиц артснарядов. В начале мая президент Чехии Петр Павел сообщил на пресс-конференции, что в 2025 году в рамках инициативы предполагается поставить на Украину около 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных артснарядов. Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите блока в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он сообщил, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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мировая экономика, украина, чехия, германия, сергей лавров, йоханн вадефуль, дональд трамп, нато, мид, всу
Вооружения, Мировая экономика, УКРАИНА, ЧЕХИЯ, ГЕРМАНИЯ, Сергей Лавров, Йоханн Вадефуль, Дональд Трамп, НАТО, МИД, ВСУ
11:37 17.07.2025
 
СМИ: Украина за пять месяцев получила около 420 тысяч снарядов из-за рубежа

Reuters: Украина за пять месяцев получила около 420 тысяч снарядов из-за рубежа

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Украина за приблизительно пять месяцев 2025 года получила около 420 тысяч артиллерийских снарядов из-за рубежа, передает агентство Reuters со ссылкой на источник из служб безопасности одной из европейских стран.
"Из около 420 тысяч артиллерийских снарядов, полученных Украиной с начала этого года до середины мая, только 160 тысяч были из Соединенных Штатов", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источник.
Весной 2024 года власти Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артснарядов для ВСУ при финансовом участии западных стран. В частности, Германия, как сообщил 7 июля в Праге журналистам глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль, вложила в инициативу более одного миллиарда евро.
По данным минобороны Чехии, в минувшем году таким образом было собрано и передано на Украину более 1,5 миллиона единиц артснарядов. В начале мая президент Чехии Петр Павел сообщил на пресс-конференции, что в 2025 году в рамках инициативы предполагается поставить на Украину около 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных артснарядов.
Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите блока в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он сообщил, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Рефрижераторы с телами военнослужащих ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
Россия передала Украине еще тысячу тел солдат ВСУ
11:22
 
ВооруженияМировая экономикаУКРАИНАЧЕХИЯГЕРМАНИЯСергей ЛавровЙоханн ВадефульДональд ТрампНАТОМИДВСУ
 
 
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