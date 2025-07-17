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"Обмануть не удалось": на Западе разочарованы действиями России - 17.07.2025, ПРАЙМ
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"Обмануть не удалось": на Западе разочарованы действиями России
"Обмануть не удалось": на Западе разочарованы действиями России - 17.07.2025, ПРАЙМ
"Обмануть не удалось": на Западе разочарованы действиями России
Москва помешала планам западных стран заморозить конфликт на Украине, теперь они настроены на вечную войну. Об этом в эфире на YouTube заявил американский... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T08:19+0300
2025-07-17T08:19+0300
политика
россия
запад
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Москва помешала планам западных стран заморозить конфликт на Украине, теперь они настроены на вечную войну. Об этом в эфире на YouTube заявил американский геополитический аналитик Брайан Берлетик."План Запада по Украине был. Это обмануть Россию, свести все к прекращению огня. Чтобы потом заморозить конфликт. Таким образом США и Европа пополнят запасы вооружения и смогут натренировать больше украинцев", — подчеркнул эксперт.Берлетик обратил внимание, что Москва отказалась исполнить требование о прекращении огня, поэтому Западу придется воспользоваться запасными вариантами. Он также подчеркнул, что обмануть российскую сторону не удалось, поэтому союзники Киева будут стараться растянуть украинский конфликт, резюмировал он.
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россия, запад
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД
08:19 17.07.2025
 
"Обмануть не удалось": на Западе разочарованы действиями России

Аналитик Берлетик: Запад разочарован тем, что обмануть Россию не удалось

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Москва помешала планам западных стран заморозить конфликт на Украине, теперь они настроены на вечную войну. Об этом в эфире на YouTube заявил американский геополитический аналитик Брайан Берлетик.
"План Запада по Украине был. Это обмануть Россию, свести все к прекращению огня. Чтобы потом заморозить конфликт. Таким образом США и Европа пополнят запасы вооружения и смогут натренировать больше украинцев", — подчеркнул эксперт.
Берлетик обратил внимание, что Москва отказалась исполнить требование о прекращении огня, поэтому Западу придется воспользоваться запасными вариантами. Он также подчеркнул, что обмануть российскую сторону не удалось, поэтому союзники Киева будут стараться растянуть украинский конфликт, резюмировал он.
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