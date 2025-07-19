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В Совфеде предложили частично компенсировать стоимость обучения врачей

В Совфеде предложили частично компенсировать стоимость обучения врачей - 19.07.2025, ПРАЙМ

В Совфеде предложили частично компенсировать стоимость обучения врачей

Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Минздрав с просьбой рассмотреть возможность частичной компенсации стоимости на обучение для студентов-медиков на платном... | 19.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-19T05:16+0300

2025-07-19T05:16+0300

2025-07-19T05:16+0300

экономика

общество

бизнес

михаил мурашко

минздрав

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Минздрав с просьбой рассмотреть возможность частичной компенсации стоимости на обучение для студентов-медиков на платном отделении при условии отработки ими в бюджетных учреждениях здравоохранения, копия его обращения есть в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным рассмотреть возможность компенсации части затрат на обучение для выпускников, поступающих в бюджетные учреждения здравоохранения. К примеру, 10% при отработке 1 года в бюджетных учреждениях, 25% при отработке 3 лет и так далее. Помимо прочего, необходимо рассмотреть возможность внедрения подобного механизма и для студентов, совмещающих учебу и работу в качестве среднего медицинского персонала", - написал Гибатдинов в обращении на имя главы Минздрава Михаила Мурашко. В беседе с РИА Новости сенатор отметил, что в последнее время стоимость обучения в медицинских вузах значительно выросла. По его мнению, это означает, что медицинское образование "становится недоступным для значительной части абитуриентов, не готовых заключить договор о целевом обучении". "В условиях, когда многие семьи не в состоянии оплачивать такие суммы, выпускники могут просто не дойти до профессии, в которой сегодня особенно остро нужны молодые кадры. Ситуация требует вмешательства со стороны профильных ведомств. Рост цен на подготовку врачей должен учитывать не только издержки вузов, но и социальную значимость профессии", - констатировал политик.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, михаил мурашко, минздрав