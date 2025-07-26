https://1prime.ru/20250726/tramp-859980883.html
Трамп: Таиланд и Камбоджа согласились встретиться для обсуждения перемирия
Трамп: Таиланд и Камбоджа согласились встретиться для обсуждения перемирия - 26.07.2025, ПРАЙМ
Трамп: Таиланд и Камбоджа согласились встретиться для обсуждения перемирия
Президент США Дональд Трамп заявил, что Таиланд и Камбоджа согласились "немедленно" провести встречу для проработки соглашения о прекращении огня, после чего... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T19:38+0300
2025-07-26T19:38+0300
2025-07-26T19:38+0300
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ВАШИНГТОН, 26 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Таиланд и Камбоджа согласились "немедленно" провести встречу для проработки соглашения о прекращении огня, после чего Вашингтон будет готов возобновить торговые переговоры с этими странами. "Обе стороны желают немедленного прекращения огня и мира. Они также хотят вернуться к торговым переговорам с США, что мы считаем невозможным до остановки боевых действий", - написал Трамп в субботу в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social. По его словам, Пномпень и Бангкок уже договорились "незамедлительно встретиться" и начать работу над перемирием. Трамп также дал понять, что после выполнения этого условия сторонам будет дана возможность вернуться к обсуждению торговых соглашений с США.
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сша, таиланд, камбоджа, дональд трамп
Политика, США, ТАИЛАНД, КАМБОДЖА, Дональд Трамп
Трамп: Таиланд и Камбоджа согласились встретиться для обсуждения перемирия
Трамп: Таиланд и Камбоджа согласились провести встречу для проработки перемирия
ВАШИНГТОН, 26 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Таиланд и Камбоджа согласились "немедленно" провести встречу для проработки соглашения о прекращении огня, после чего Вашингтон будет готов возобновить торговые переговоры с этими странами.
"Обе стороны желают немедленного прекращения огня и мира. Они также хотят вернуться к торговым переговорам с США, что мы считаем невозможным до остановки боевых действий", - написал Трамп в субботу в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social.
По его словам, Пномпень и Бангкок уже договорились "незамедлительно встретиться" и начать работу над перемирием. Трамп также дал понять, что после выполнения этого условия сторонам будет дана возможность вернуться к обсуждению торговых соглашений с США.
США не будут заключать торговые сделки с Таиландом и Камбоджей