https://1prime.ru/20250726/tramp-859980883.html

Трамп: Таиланд и Камбоджа согласились встретиться для обсуждения перемирия

Трамп: Таиланд и Камбоджа согласились встретиться для обсуждения перемирия - 26.07.2025, ПРАЙМ

Трамп: Таиланд и Камбоджа согласились встретиться для обсуждения перемирия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Таиланд и Камбоджа согласились "немедленно" провести встречу для проработки соглашения о прекращении огня, после чего... | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T19:38+0300

2025-07-26T19:38+0300

2025-07-26T19:38+0300

политика

сша

таиланд

камбоджа

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/82734/15/827341501_0:0:4101:2307_1920x0_80_0_0_d34e8ed5f0e69775d1c160f875453e5a.jpg

ВАШИНГТОН, 26 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Таиланд и Камбоджа согласились "немедленно" провести встречу для проработки соглашения о прекращении огня, после чего Вашингтон будет готов возобновить торговые переговоры с этими странами. "Обе стороны желают немедленного прекращения огня и мира. Они также хотят вернуться к торговым переговорам с США, что мы считаем невозможным до остановки боевых действий", - написал Трамп в субботу в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social. По его словам, Пномпень и Бангкок уже договорились "незамедлительно встретиться" и начать работу над перемирием. Трамп также дал понять, что после выполнения этого условия сторонам будет дана возможность вернуться к обсуждению торговых соглашений с США.

https://1prime.ru/20250726/sdelki-859979678.html

сша

таиланд

камбоджа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, таиланд, камбоджа, дональд трамп