https://1prime.ru/20250728/sotrudnichestvo-860025945.html
В КНДР отметили развитие торгово-экономического сотрудничества с Россией
В КНДР отметили развитие торгово-экономического сотрудничества с Россией - 28.07.2025, ПРАЙМ
В КНДР отметили развитие торгово-экономического сотрудничества с Россией
Россия и КНДР активно развивают торгово-экономическое сотрудничество, отношения двух стран получили "беспрецедентное усовершенствование и развитие в виде... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T12:40+0300
2025-07-28T12:40+0300
2025-07-28T12:40+0300
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ПХЕНЬЯН, 28 июл - ПРАЙМ. Россия и КНДР активно развивают торгово-экономическое сотрудничество, отношения двух стран получили "беспрецедентное усовершенствование и развитие в виде несокрушимых союзнических отношений", заявил председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон. "Благодаря историческому пхеньянскому саммиту между председателем государственных дел КНДР товарищем Ким Чен Ыном и президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным и заключению договора о Всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами корейско-российские дружественные отношения получили беспрецедентное усовершенствование и развитие в виде несокрушимых союзнических отношений, кровного союзничества. В последнее время динамично развиваются двусторонние обмены и сотрудничество в торгово-экономической сфере", - сказал он на встрече с сопредседателем межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР, главой Минприроды РФ Александром Козловым. Председатель кабинета министров КНДР также отметил важность запуска прямых авиарейсов между двумя столицами. "Хотел бы поздравить вас с возобновлением прямого рейса Москва-Пхеньян в тот период, когда активизируется обмен делегациями и контакты на высоком уровне", - сказал он. Козлов прибыл в Пхеньян первым прямым рейсом из Москвы в столицу КНДР. Перелет осуществляла авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров. Самолет вылетел из аэропорта "Шереметьево" в воскресенье 19.30 мск, время в пути составило около 8 часов. В аэропорту Пхеньяна рейс встречали торжественно, российской делегации и всем членам экипажа вручили цветы.
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кндр, россия, сотрудничество, мировая экономика
Экономика, КНДР, РОССИЯ, сотрудничество, Мировая экономика
В КНДР отметили развитие торгово-экономического сотрудничества с Россией
Председатель Пак Тхэ Сон: РФ и КНДР активно развивают торгово-экономические связи
ПХЕНЬЯН, 28 июл - ПРАЙМ. Россия и КНДР активно развивают торгово-экономическое сотрудничество, отношения двух стран получили "беспрецедентное усовершенствование и развитие в виде несокрушимых союзнических отношений", заявил председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон.
"Благодаря историческому пхеньянскому саммиту между председателем государственных дел КНДР товарищем Ким Чен Ыном и президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным и заключению договора о Всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами корейско-российские дружественные отношения получили беспрецедентное усовершенствование и развитие в виде несокрушимых союзнических отношений, кровного союзничества. В последнее время динамично развиваются двусторонние обмены и сотрудничество в торгово-экономической сфере", - сказал он на встрече с сопредседателем межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР, главой Минприроды РФ Александром Козловым.
Председатель кабинета министров КНДР также отметил важность запуска прямых авиарейсов между двумя столицами.
"Хотел бы поздравить вас с возобновлением прямого рейса Москва-Пхеньян в тот период, когда активизируется обмен делегациями и контакты на высоком уровне", - сказал он.
Козлов прибыл в Пхеньян первым прямым рейсом из Москвы в столицу КНДР.
Перелет осуществляла авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров.
Самолет вылетел из аэропорта "Шереметьево" в воскресенье 19.30 мск, время в пути составило около 8 часов.
В аэропорту Пхеньяна рейс встречали торжественно, российской делегации и всем членам экипажа вручили цветы.
Россия и КНДР обсудят сотрудничество в сфере транспорта и зоопарков