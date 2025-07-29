https://1prime.ru/20250729/zaluzhnyy-860074288.html

СВР узнала, кого США и Британия хотят выдвинуть на пост президента Украины

СВР узнала, кого США и Британия хотят выдвинуть на пост президента Украины - 29.07.2025, ПРАЙМ

СВР узнала, кого США и Британия хотят выдвинуть на пост президента Украины

США и Британия хотят выдвинуть экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на пост президента Украины. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T15:15+0300

2025-07-29T15:15+0300

2025-07-29T15:15+0300

политика

россия

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сша

лондон

валерий залужный

владимир зеленский

всу

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. США и Британия хотят выдвинуть экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на пост президента Украины. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. "Американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть Залужного на пост президента Украины. Ермак и Буданов "взяли под козырек". При этом они заручились обещаниями англосаксов сохранить за ними нынешние посты, а также учитывать их интересы при решении других кадровых вопросов", - отметили в ведомстве.По данным СВР, недавно в Альпах представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова* и бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Залужного, где обсуждалась возможность смещения Владимира Зеленского с занимаемой им должности. *Признан в России террористом и экстремистом

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россия, украина, сша, лондон, валерий залужный, владимир зеленский, всу