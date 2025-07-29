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СВР узнала, кого США и Британия хотят выдвинуть на пост президента Украины - 29.07.2025, ПРАЙМ
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СВР узнала, кого США и Британия хотят выдвинуть на пост президента Украины
СВР узнала, кого США и Британия хотят выдвинуть на пост президента Украины - 29.07.2025, ПРАЙМ
СВР узнала, кого США и Британия хотят выдвинуть на пост президента Украины
США и Британия хотят выдвинуть экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на пост президента Украины. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T15:15+0300
2025-07-29T15:15+0300
политика
россия
украина
сша
лондон
валерий залужный
владимир зеленский
всу
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. США и Британия хотят выдвинуть экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на пост президента Украины. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. "Американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть Залужного на пост президента Украины. Ермак и Буданов "взяли под козырек". При этом они заручились обещаниями англосаксов сохранить за ними нынешние посты, а также учитывать их интересы при решении других кадровых вопросов", - отметили в ведомстве.По данным СВР, недавно в Альпах представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова* и бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Залужного, где обсуждалась возможность смещения Владимира Зеленского с занимаемой им должности. *Признан в России террористом и экстремистом
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россия, украина, сша, лондон, валерий залужный, владимир зеленский, всу
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, США, ЛОНДОН, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, ВСУ
15:15 29.07.2025
 
СВР узнала, кого США и Британия хотят выдвинуть на пост президента Украины

СВР: США и Британия хотят выдвинуть Залужного на пост президента Украины

© Фото : Страница В.Залужного в соцсетяхГлавком ВСУ Валерий Залужный
Главком ВСУ Валерий Залужный - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© Фото : Страница В.Залужного в соцсетях
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. США и Британия хотят выдвинуть экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на пост президента Украины. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
"Американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть Залужного на пост президента Украины. Ермак и Буданов "взяли под козырек". При этом они заручились обещаниями англосаксов сохранить за ними нынешние посты, а также учитывать их интересы при решении других кадровых вопросов", - отметили в ведомстве.
По данным СВР, недавно в Альпах представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова* и бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Залужного, где обсуждалась возможность смещения Владимира Зеленского с занимаемой им должности.
*Признан в России террористом и экстремистом
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
США и Великобритания обсудили с Ермаком замену Зеленского, заявила СВР
15:09
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАСШАЛОНДОНВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийВСУ
 
 
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