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Водителей предупредили о неожиданном штрафе

Водителей предупредили о неожиданном штрафе - 30.07.2025, ПРАЙМ

Водителей предупредили о неожиданном штрафе

Водителей могут оштрафовать, если они не уведомят ГАИ о переезде. О такой мере в разговоре с агентством "Прайм" предупредил автоюрист Лев Воропаев. | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T02:02+0300

2025-07-30T02:02+0300

2025-07-30T02:02+0300

общество

гаи

штраф

регистрация

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МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Водителей могут оштрафовать, если они не уведомят ГАИ о переезде. О такой мере в разговоре с агентством "Прайм" предупредил автоюрист Лев Воропаев.По его словам, владельцы автомобилей обязаны информировать Госавтоинспекцию о смене регистрации."Если водитель в течение десяти дней после смены своей регистрации по месту жительства не сообщит эту информацию, не внесет изменения в ГАИ о своем адресе, он может быть привлечен к ответственности по статье 19.22 КоАП. Предусмотрен штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей. Но на самом деле это крайне редко практикуется сотрудниками Госавтоинспекции", — указал эксперт.К примеру, такая ответственность будет актуальна для тех людей, которые пытаются обжаловать штраф с камер автоматической фотовидеофиксации, ссылаясь на то, что не видели постановление из-за переезда."Они говорят, что постановление не приходило, так как они сменили адрес регистрации, поэтому не могли своевременно обжаловать. На что суды указывают, что они были обязаны информировать ГАИ о смене регистрационного адреса, куда им и нужно было направлять соответствующее постановление. В связи с этим суды отказывают им в восстановлении, например, срока на подачу жалоб", — пояснил Воропаев.

https://1prime.ru/20250723/shtraf-859814719.html

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общество , гаи, штраф, регистрация