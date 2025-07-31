Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бразилия скоро объявят меры поддержки секторов, пострадавших от тарифов США - 31.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250731/braziliya-860177186.html
Бразилия скоро объявят меры поддержки секторов, пострадавших от тарифов США
Бразилия скоро объявят меры поддержки секторов, пострадавших от тарифов США - 31.07.2025, ПРАЙМ
Бразилия скоро объявят меры поддержки секторов, пострадавших от тарифов США
Власти Бразилии готовят меры поддержки для секторов экономики, пострадавших от новых пошлин США, среди них агропромышленный комплекс, сообщил новостной портал... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T17:48+0300
2025-07-31T17:48+0300
экономика
бразилия
сша
дональд трамп
пошлины
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/97/841509716_0:191:4095:2494_1920x0_80_0_0_3cc29bfdad7f845e05d5fc194caa8b3d.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 31 июл - ПРАЙМ. Власти Бразилии готовят меры поддержки для секторов экономики, пострадавших от новых пошлин США, среди них агропромышленный комплекс, сообщил новостной портал G1 со ссылкой на министра финансов Фернанду Аддада. Указ, подписанный в среду президентом Дональдом Трампом, повысил пошлины на бразильскую продукцию до 50%, но при этом ввёл список из 700 исключений в стратегических секторах, таких как авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство. "В объявленных вчера мерах много несправедливости; необходимы корректировки. Есть сектора, которые не должны были быть затронуты. Строго говоря, ни один сектор не должен был быть затронут, но есть драматические случаи, которые следует проанализировать немедленно", - приводит портал слова министра. Больше всего от новой тарифной политики США пострадает производство кофе, мяса говядины и фруктов. Бразильская ассоциация производителей мяса (ABIEC) уже заявила, что применение нового 50-процентного тарифа ставит под угрозу экспорт на североамериканский рынок. "Министр финансов сообщил, что правительство продолжает работать над оказанием помощи секторам, пострадавшим от повышения тарифов, о чем будет объявлено в ближайшие дни, особое внимание будет уделено промышленности, сохранению рабочих мест и агропромышленному сектору", - отметил портал.
https://1prime.ru/20250731/poshlina-860160731.html
бразилия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/97/841509716_468:0:4095:2720_1920x0_80_0_0_eda85413b32a869cafc02c66f842a3af.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бразилия, сша, дональд трамп, пошлины
Экономика, БРАЗИЛИЯ, США, Дональд Трамп, пошлины
17:48 31.07.2025
 
Бразилия скоро объявят меры поддержки секторов, пострадавших от тарифов США

G1: власти Бразилии готовят меры поддержки для секторов, пострадавших от пошлин США

© CC BY 2.0 / abdallahhФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© CC BY 2.0 / abdallahh
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУЭНОС-АЙРЕС, 31 июл - ПРАЙМ. Власти Бразилии готовят меры поддержки для секторов экономики, пострадавших от новых пошлин США, среди них агропромышленный комплекс, сообщил новостной портал G1 со ссылкой на министра финансов Фернанду Аддада.
Указ, подписанный в среду президентом Дональдом Трампом, повысил пошлины на бразильскую продукцию до 50%, но при этом ввёл список из 700 исключений в стратегических секторах, таких как авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство.
"В объявленных вчера мерах много несправедливости; необходимы корректировки. Есть сектора, которые не должны были быть затронуты. Строго говоря, ни один сектор не должен был быть затронут, но есть драматические случаи, которые следует проанализировать немедленно", - приводит портал слова министра.
Больше всего от новой тарифной политики США пострадает производство кофе, мяса говядины и фруктов. Бразильская ассоциация производителей мяса (ABIEC) уже заявила, что применение нового 50-процентного тарифа ставит под угрозу экспорт на североамериканский рынок.
"Министр финансов сообщил, что правительство продолжает работать над оказанием помощи секторам, пострадавшим от повышения тарифов, о чем будет объявлено в ближайшие дни, особое внимание будет уделено промышленности, сохранению рабочих мест и агропромышленному сектору", - отметил портал.
Молдавские вина - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
Reuters сообщил о пошлине в 15% на алкоголь из ЕС при ввозе в США с августа
13:29
 
ЭкономикаБРАЗИЛИЯСШАДональд Трамппошлины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала