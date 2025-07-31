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Бразилия скоро объявят меры поддержки секторов, пострадавших от тарифов США

Бразилия скоро объявят меры поддержки секторов, пострадавших от тарифов США - 31.07.2025, ПРАЙМ

Бразилия скоро объявят меры поддержки секторов, пострадавших от тарифов США

Власти Бразилии готовят меры поддержки для секторов экономики, пострадавших от новых пошлин США, среди них агропромышленный комплекс, сообщил новостной портал... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T17:48+0300

2025-07-31T17:48+0300

2025-07-31T17:48+0300

экономика

бразилия

сша

дональд трамп

пошлины

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БУЭНОС-АЙРЕС, 31 июл - ПРАЙМ. Власти Бразилии готовят меры поддержки для секторов экономики, пострадавших от новых пошлин США, среди них агропромышленный комплекс, сообщил новостной портал G1 со ссылкой на министра финансов Фернанду Аддада. Указ, подписанный в среду президентом Дональдом Трампом, повысил пошлины на бразильскую продукцию до 50%, но при этом ввёл список из 700 исключений в стратегических секторах, таких как авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство. "В объявленных вчера мерах много несправедливости; необходимы корректировки. Есть сектора, которые не должны были быть затронуты. Строго говоря, ни один сектор не должен был быть затронут, но есть драматические случаи, которые следует проанализировать немедленно", - приводит портал слова министра. Больше всего от новой тарифной политики США пострадает производство кофе, мяса говядины и фруктов. Бразильская ассоциация производителей мяса (ABIEC) уже заявила, что применение нового 50-процентного тарифа ставит под угрозу экспорт на североамериканский рынок. "Министр финансов сообщил, что правительство продолжает работать над оказанием помощи секторам, пострадавшим от повышения тарифов, о чем будет объявлено в ближайшие дни, особое внимание будет уделено промышленности, сохранению рабочих мест и агропромышленному сектору", - отметил портал.

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бразилия, сша, дональд трамп, пошлины