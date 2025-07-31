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СМИ отметили перспективы сближения Индии с РФ и Китаем из-за Трампа
СМИ отметили перспективы сближения Индии с РФ и Китаем из-за Трампа - 31.07.2025, ПРАЙМ
СМИ отметили перспективы сближения Индии с РФ и Китаем из-за Трампа
Индия может еще больше сблизиться с Россией и Китаем из-за действий президента США Дональда Трампа, считает издание Newsweek. | 31.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Индия может еще больше сблизиться с Россией и Китаем из-за действий президента США Дональда Трампа, считает издание Newsweek. Во вторник президент Трамп объявил о введении с 1 августа 25-процентной пошлины на товары из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры, а также на сотрудничество Нью-Дели с Москвой в сфере энергетики и вооружений. "Закипающая торговая вражда президента Дональда Трампа с Индией, ключевым экономическим и оборонным партнером США, вызывает страх из-за того, что Нью-Дели могут подтолкнуть глубже в орбиту России и Китая", - пишет издание. По мнению газеты, жесткая позиция Трампа по торговле с Индией рискует усложнить и без того хрупкие отношения между Вашингтоном и Нью-Дели в сфере обороны. "Любой выпад (со стороны США - ред.) может привести к тому, что Нью-Дели будет все меньше хотеть открыто поддерживать Вашингтон политически и в сфере региональной безопасности", - говорится в публикации. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что введет пошлины в размере 100% на товары из РФ, а также вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Во вторник Трамп заявил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине, и этот срок отсчитывается "с сегодняшнего дня". Трамп добавил, что в случае провала переговоров намерен ввести импортные пошлины, однако не уверен при этом, повлияет ли это на Россию. Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает более 80% своей потребляемой нефти на международных рынках. Ранее издание Times of India со ссылкой на данные аналитической компании по сырьевым рынкам Kpler сообщало, что импорт Индией нефти из России в июне вырос до 11-месячного максимума. Рост закупок произошел после усиления геополитической напряженности между Израилем и Ираном. Также отмечается, что Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию в 2025 году, средний объем поставок в январе-июне составил 1,67 миллиона баррелей в сутки, что немного выше показателя в 1,66 миллиона баррелей в сутки в аналогичный период годом ранее.
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индия, сша, дональд трамп, пошлины, россия, китай
Экономика, ИНДИЯ, США, Дональд Трамп, пошлины, РОССИЯ, КИТАЙ
СМИ отметили перспективы сближения Индии с РФ и Китаем из-за Трампа
Newsweek: Индия может сильнее сблизиться с Россией и Китаем из-за пошлин Трампа
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Индия может еще больше сблизиться с Россией и Китаем из-за действий президента США Дональда Трампа, считает издание Newsweek.
Во вторник президент Трамп объявил о введении с 1 августа 25-процентной пошлины на товары из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры, а также на сотрудничество Нью-Дели с Москвой в сфере энергетики и вооружений.
"Закипающая торговая вражда президента Дональда Трампа с Индией, ключевым экономическим и оборонным партнером США, вызывает страх из-за того, что Нью-Дели могут подтолкнуть глубже в орбиту России и Китая", - пишет издание.
По мнению газеты, жесткая позиция Трампа по торговле с Индией рискует усложнить и без того хрупкие отношения между Вашингтоном и Нью-Дели в сфере обороны.
"Любой выпад (со стороны США - ред.) может привести к тому, что Нью-Дели будет все меньше хотеть открыто поддерживать Вашингтон политически и в сфере региональной безопасности", - говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что введет пошлины в размере 100% на товары из РФ, а также вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Во вторник Трамп заявил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине, и этот срок отсчитывается "с сегодняшнего дня". Трамп добавил, что в случае провала переговоров намерен ввести импортные пошлины, однако не уверен при этом, повлияет ли это на Россию.
Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает более 80% своей потребляемой нефти на международных рынках. Ранее издание Times of India со ссылкой на данные аналитической компании по сырьевым рынкам Kpler сообщало, что импорт Индией нефти из России в июне вырос до 11-месячного максимума. Рост закупок произошел после усиления геополитической напряженности между Израилем и Ираном.
Также отмечается, что Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию в 2025 году, средний объем поставок в январе-июне составил 1,67 миллиона баррелей в сутки, что немного выше показателя в 1,66 миллиона баррелей в сутки в аналогичный период годом ранее.
Трамп объявил о введении 25-процентной импортной пошлины в отношении Индии