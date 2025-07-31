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Аракчи призвал США гарантировать, что не нападение на Иран не повторится - 31.07.2025, ПРАЙМ
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Аракчи призвал США гарантировать, что не нападение на Иран не повторится
Аракчи призвал США гарантировать, что не нападение на Иран не повторится - 31.07.2025, ПРАЙМ
Аракчи призвал США гарантировать, что не нападение на Иран не повторится
США в рамках условий для возобновления переговоров с Ираном должны гарантировать, что не повторят нападение на страну и компенсируют нанесенный стране ущерб,... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T09:07+0300
2025-07-31T09:07+0300
политика
иран
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мид
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. США в рамках условий для возобновления переговоров с Ираном должны гарантировать, что не повторят нападение на страну и компенсируют нанесенный стране ущерб, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи. Как пишет газета Financial Times, взявшая интервью у Аракчи, Тегеран ужесточает свою позицию и выдвигает новые условия для возобновления ядерных переговоров с администрацией президента США Дональда Трампа. По словам Аракчи, Иран не согласится на "ведение дел как обычно". "Они (США - ред.) должны объяснить, почему они напали на нас в разгар... переговоров, и они должны гарантировать, что не повторят этого... И они должны компенсировать нанесенный ущерб", - заявил глава МИД Ирана. Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров по вопросу иранской ядерной программы при посредничестве Омана, а шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако он не состоялся из-за вспыхнувшего военного конфликта между Тегераном и Тель-Авивом. Ключевым предлогом начала военных действий против Ирана стало обвинение в адрес исламской республики в том, что та занимается разработкой тайной военно-ядерной программы. Поэтому в ходе конфликта главной целью стали ядерные объекты Ирана, которые подверглись авиаударам сначала со стороны Израиля, а после и Соединенных Штатов. Иранские официальные лица отвергают обвинения в развитии тайной военно-ядерной программы, подчеркивая, что Тегеран готов возобновить переговорный процесс с Вашингтоном, но без предварительных условий с его стороны. В частности, Иран выступает против требования США "обнулить" обогащение урана. По словам официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, Тегеран пока не планирует проводить переговоры с Вашингтоном. В Иране считают, что условия для нового раунда консультаций пока не созрели.
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иран, сша, тегеран, дональд трамп, мид, financial times
Политика, ИРАН, США, Тегеран, Дональд Трамп, МИД, Financial Times
09:07 31.07.2025
 
Аракчи призвал США гарантировать, что не нападение на Иран не повторится

МИД Ирана: США должны гарантировать, что не повторят нападение на страну

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча глав МИД РФ и Ирана С. Лаврова и А. Аракчи
Встреча глав МИД РФ и Ирана С. Лаврова и А. Аракчи - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. США в рамках условий для возобновления переговоров с Ираном должны гарантировать, что не повторят нападение на страну и компенсируют нанесенный стране ущерб, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.
Как пишет газета Financial Times, взявшая интервью у Аракчи, Тегеран ужесточает свою позицию и выдвигает новые условия для возобновления ядерных переговоров с администрацией президента США Дональда Трампа.
По словам Аракчи, Иран не согласится на "ведение дел как обычно".
"Они (США - ред.) должны объяснить, почему они напали на нас в разгар... переговоров, и они должны гарантировать, что не повторят этого... И они должны компенсировать нанесенный ущерб", - заявил глава МИД Ирана.
Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров по вопросу иранской ядерной программы при посредничестве Омана, а шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако он не состоялся из-за вспыхнувшего военного конфликта между Тегераном и Тель-Авивом.
Ключевым предлогом начала военных действий против Ирана стало обвинение в адрес исламской республики в том, что та занимается разработкой тайной военно-ядерной программы. Поэтому в ходе конфликта главной целью стали ядерные объекты Ирана, которые подверглись авиаударам сначала со стороны Израиля, а после и Соединенных Штатов.
Иранские официальные лица отвергают обвинения в развитии тайной военно-ядерной программы, подчеркивая, что Тегеран готов возобновить переговорный процесс с Вашингтоном, но без предварительных условий с его стороны. В частности, Иран выступает против требования США "обнулить" обогащение урана. По словам официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, Тегеран пока не планирует проводить переговоры с Вашингтоном. В Иране считают, что условия для нового раунда консультаций пока не созрели.
Иран - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
МИД Ирана сделал грозное предупреждение США и Израилю
28 июля, 20:53
 
ПолитикаИРАНСШАТегеранДональд ТрампМИДFinancial Times
 
 
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