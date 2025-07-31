https://1prime.ru/20250731/iran-860147829.html

Аракчи призвал США гарантировать, что не нападение на Иран не повторится

Аракчи призвал США гарантировать, что не нападение на Иран не повторится - 31.07.2025, ПРАЙМ

Аракчи призвал США гарантировать, что не нападение на Иран не повторится

США в рамках условий для возобновления переговоров с Ираном должны гарантировать, что не повторят нападение на страну и компенсируют нанесенный стране ущерб,... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T09:07+0300

2025-07-31T09:07+0300

2025-07-31T09:07+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. США в рамках условий для возобновления переговоров с Ираном должны гарантировать, что не повторят нападение на страну и компенсируют нанесенный стране ущерб, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи. Как пишет газета Financial Times, взявшая интервью у Аракчи, Тегеран ужесточает свою позицию и выдвигает новые условия для возобновления ядерных переговоров с администрацией президента США Дональда Трампа. По словам Аракчи, Иран не согласится на "ведение дел как обычно". "Они (США - ред.) должны объяснить, почему они напали на нас в разгар... переговоров, и они должны гарантировать, что не повторят этого... И они должны компенсировать нанесенный ущерб", - заявил глава МИД Ирана. Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров по вопросу иранской ядерной программы при посредничестве Омана, а шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако он не состоялся из-за вспыхнувшего военного конфликта между Тегераном и Тель-Авивом. Ключевым предлогом начала военных действий против Ирана стало обвинение в адрес исламской республики в том, что та занимается разработкой тайной военно-ядерной программы. Поэтому в ходе конфликта главной целью стали ядерные объекты Ирана, которые подверглись авиаударам сначала со стороны Израиля, а после и Соединенных Штатов. Иранские официальные лица отвергают обвинения в развитии тайной военно-ядерной программы, подчеркивая, что Тегеран готов возобновить переговорный процесс с Вашингтоном, но без предварительных условий с его стороны. В частности, Иран выступает против требования США "обнулить" обогащение урана. По словам официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, Тегеран пока не планирует проводить переговоры с Вашингтоном. В Иране считают, что условия для нового раунда консультаций пока не созрели.

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иран, сша, тегеран, дональд трамп, мид, financial times