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ВВП Саудовской Аравии увеличился на 3,9% - 31.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ВВП Саудовской Аравии увеличился на 3,9%
ВВП Саудовской Аравии увеличился на 3,9% - 31.07.2025, ПРАЙМ
ВВП Саудовской Аравии увеличился на 3,9%
ВВП Саудовской Аравии в прошлом квартале увеличился на 3,9% в годовом выражении, положительные темпы показали как нефтяная, так и ненефтяная отрасль, следует из | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T11:46+0300
2025-07-31T11:46+0300
экономика
саудовская аравия
ввп
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. ВВП Саудовской Аравии в прошлом квартале увеличился на 3,9% в годовом выражении, положительные темпы показали как нефтяная, так и ненефтяная отрасль, следует из отчета главного статистического управления Королевства (GASTAT). "Реальный ВВП вырос на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - указывает статслужба. При этом в первом квартале темпы роста экономики Саудовской Аравии составили 3,4% в годовом выражении. Согласно представленным данным, ненефтяная отрасль экономики страны выросла за второй квартал на 4,7%, нефтяная деятельность – на 3,8%, а деятельность органов государственного управления – на 0,6%. С учетом сезонной корректировки рост экономики составил 2,1% по сравнению с первым кварталом текущего года. При этом нефтяная деятельность выросла на 5,6%, а ненефтяная — на 1,6%, в то время как госсектор, наоборот, сократился на 0,8%.
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саудовская аравия, ввп
Экономика, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ВВП
11:46 31.07.2025
 
ВВП Саудовской Аравии увеличился на 3,9%

GASTAT: ВВП Саудовской Аравии во втором квартале вырос на 3,9% в годовом выражении

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСаудовская Аравия
Саудовская Аравия - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. ВВП Саудовской Аравии в прошлом квартале увеличился на 3,9% в годовом выражении, положительные темпы показали как нефтяная, так и ненефтяная отрасль, следует из отчета главного статистического управления Королевства (GASTAT).
"Реальный ВВП вырос на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - указывает статслужба.
При этом в первом квартале темпы роста экономики Саудовской Аравии составили 3,4% в годовом выражении.
Согласно представленным данным, ненефтяная отрасль экономики страны выросла за второй квартал на 4,7%, нефтяная деятельность – на 3,8%, а деятельность органов государственного управления – на 0,6%.
С учетом сезонной корректировки рост экономики составил 2,1% по сравнению с первым кварталом текущего года. При этом нефтяная деятельность выросла на 5,6%, а ненефтяная — на 1,6%, в то время как госсектор, наоборот, сократился на 0,8%.
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ВВП США вырос во втором квартале в пересчете на год
Вчера, 15:35
 
ЭкономикаСАУДОВСКАЯ АРАВИЯВВП
 
 
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