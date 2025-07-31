https://1prime.ru/20250731/saudovskaya-araviya-860155090.html

ВВП Саудовской Аравии увеличился на 3,9%

ВВП Саудовской Аравии увеличился на 3,9% - 31.07.2025, ПРАЙМ

ВВП Саудовской Аравии увеличился на 3,9%

ВВП Саудовской Аравии в прошлом квартале увеличился на 3,9% в годовом выражении, положительные темпы показали как нефтяная, так и ненефтяная отрасль, следует из | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T11:46+0300

2025-07-31T11:46+0300

2025-07-31T11:46+0300

экономика

саудовская аравия

ввп

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. ВВП Саудовской Аравии в прошлом квартале увеличился на 3,9% в годовом выражении, положительные темпы показали как нефтяная, так и ненефтяная отрасль, следует из отчета главного статистического управления Королевства (GASTAT). "Реальный ВВП вырос на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - указывает статслужба. При этом в первом квартале темпы роста экономики Саудовской Аравии составили 3,4% в годовом выражении. Согласно представленным данным, ненефтяная отрасль экономики страны выросла за второй квартал на 4,7%, нефтяная деятельность – на 3,8%, а деятельность органов государственного управления – на 0,6%. С учетом сезонной корректировки рост экономики составил 2,1% по сравнению с первым кварталом текущего года. При этом нефтяная деятельность выросла на 5,6%, а ненефтяная — на 1,6%, в то время как госсектор, наоборот, сократился на 0,8%.

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саудовская аравия

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саудовская аравия, ввп