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Япония сообщила МАГАТЭ о возобновлении сброса очищенной воды с "Фукусимы"

Япония сообщила МАГАТЭ о возобновлении сброса очищенной воды с "Фукусимы" - 31.07.2025, ПРАЙМ

Япония сообщила МАГАТЭ о возобновлении сброса очищенной воды с "Фукусимы"

Япония сообщила МАГАТЭ, что вскоре возобновит сброс очищенной воды с АЭС "Фукусима" после того, как была сделана временная приостановка из-за угрозы цунами,... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T12:02+0300

2025-07-31T12:02+0300

2025-07-31T12:02+0300

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ВЕНА, 31 июл - ПРАЙМ. Япония сообщила МАГАТЭ, что вскоре возобновит сброс очищенной воды с АЭС "Фукусима" после того, как была сделана временная приостановка из-за угрозы цунами, заявило агентство. "МАГАТЭ было проинформировано Японией о том, что вчерашнее предупреждение о цунами снято, и сброс очищенной с помощью системы ALPS воды в Фукусиме скоро возобновится", - сообщило МАГАТЭ в своем официальном аккаунте в соцсети Х. Ранее Агентство сообщало, что сброс обработанной с помощью системы ALPS воды с АЭС "Фукусима-1" в Японии был приостановлен в соответствии с протоколами безопасности. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призвали не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет. Внутренняя акватория морского терминала Северо-Курильск морского порта Невельск закрыта - вход и выход морских судов запрещен до проведения контрольных инспекторских обследований (состояние причала, дна и т.п.). Оператор АЭС "Фукусима-1" - компания ТЕРСО 24 августа 2023 года начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Она позволяет очистить воду от 62 видов радионуклидов - за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. Общий объем воды, сброшенной в течение 2023 финансового года, который завершился 31 марта 2024 года, составил 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей. В этом финансовом году, который длится с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года, ТЕРСО намерена сбросить в океан 54,6 тысячи тонн слаборадиоактивной воды. Всего, как предполагается, за этот период пройдет семь сбросов. Из-за решения Японии о сбросе Китай запретил ввоз и переработку японских морепродуктов и рыбы, в октябре Россия также ввела ограничения на импорт японской рыбной продукции.

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япония, магатэ, аэс, вода