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"Километровые очереди": эстонцы столпились у границы с Россией

"Километровые очереди": эстонцы столпились у границы с Россией - 02.08.2025, ПРАЙМ

"Километровые очереди": эстонцы столпились у границы с Россией

Эстонские туристы выразили недовольство из-за препятствий, которые создаёт правительство при пересечении границы на пограничном пункте Нарва – Ивангород. Об... | 02.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-02T11:45+0300

2025-08-02T11:45+0300

2025-08-02T11:45+0300

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МОСКВА, 2 авг – ПРАЙМ. Эстонские туристы выразили недовольство из-за препятствий, которые создаёт правительство при пересечении границы на пограничном пункте Нарва – Ивангород. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT."Пограничники не пускают своих сограждан в Россию попутешествовать. Туристы жалуются на километровые очереди", — сказано в сообщении.Согласно информации, прибалтийские туристы пересекают границу с целью отдыха или для закупки продуктов, одежды и электроники. По словам путешественников, власти Таллина пытаются максимально затруднить этот процесс.В июне министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро упоминал о возможности закрытия пограничного пункта в Нарве, если очереди станут слишком длинными и возникнет угроза ухудшения условий безопасности.

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туризм, бизнес, общество , эстония