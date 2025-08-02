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"Километровые очереди": эстонцы столпились у границы с Россией
"Километровые очереди": эстонцы столпились у границы с Россией - 02.08.2025, ПРАЙМ
"Километровые очереди": эстонцы столпились у границы с Россией
Эстонские туристы выразили недовольство из-за препятствий, которые создаёт правительство при пересечении границы на пограничном пункте Нарва – Ивангород. Об... | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T11:45+0300
2025-08-02T11:45+0300
2025-08-02T11:45+0300
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МОСКВА, 2 авг – ПРАЙМ. Эстонские туристы выразили недовольство из-за препятствий, которые создаёт правительство при пересечении границы на пограничном пункте Нарва – Ивангород. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT."Пограничники не пускают своих сограждан в Россию попутешествовать. Туристы жалуются на километровые очереди", — сказано в сообщении.Согласно информации, прибалтийские туристы пересекают границу с целью отдыха или для закупки продуктов, одежды и электроники. По словам путешественников, власти Таллина пытаются максимально затруднить этот процесс.В июне министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро упоминал о возможности закрытия пограничного пункта в Нарве, если очереди станут слишком длинными и возникнет угроза ухудшения условий безопасности.
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туризм, бизнес, общество , эстония
Политика, Туризм, Бизнес, Общество , ЭСТОНИЯ
"Километровые очереди": эстонцы столпились у границы с Россией
Эстонские туристы столкнулись с трудностями на границе с Россией
МОСКВА, 2 авг – ПРАЙМ.
Эстонские туристы выразили недовольство из-за препятствий, которые создаёт правительство при пересечении границы на пограничном пункте Нарва – Ивангород. Об этом сообщил Telegram-канал
SHOT.
"Пограничники не пускают своих сограждан в Россию попутешествовать. Туристы жалуются на километровые очереди", — сказано в сообщении.
Согласно информации, прибалтийские туристы пересекают границу с целью отдыха или для закупки продуктов, одежды и электроники. По словам путешественников, власти Таллина пытаются максимально затруднить этот процесс.
В июне министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро упоминал о возможности закрытия пограничного пункта в Нарве, если очереди станут слишком длинными и возникнет угроза ухудшения условий безопасности.
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