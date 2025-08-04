https://1prime.ru/20250804/stolknovenie-860278374.html
В Ленинградской области при столкновении поезда и автобуса погиб человек
В Ленинградской области при столкновении поезда и автобуса погиб человек - 04.08.2025, ПРАЙМ
В Ленинградской области при столкновении поезда и автобуса погиб человек
По уточненным данным, один человек погиб, 11 пострадали при столкновении грузового поезда и туристского автобуса в Ленинградской области, сообщает Октябрьская... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T08:39+0300
2025-08-04T08:39+0300
2025-08-04T08:39+0300
происшествия
россия
ленинградская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/01/858096233_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_2e757338110403975b6e041cbe936252.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - ПРАЙМ. По уточненным данным, один человек погиб, 11 пострадали при столкновении грузового поезда и туристского автобуса в Ленинградской области, сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД). "В результате ДТП схода подвижного состава нет. По предварительной информации, пострадало 12 пассажиров автобуса, один из них смертельно", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250727/dtp-860015905.html
ленинградская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/01/858096233_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_f5af441a0944586625fe8379c7f5e04d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ленинградская область
Происшествия, РОССИЯ, Ленинградская область
В Ленинградской области при столкновении поезда и автобуса погиб человек
Один человек погиб, 11 пострадали в ДТП с поездом и автобусом в Ленобласти
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - ПРАЙМ. По уточненным данным, один человек погиб, 11 пострадали при столкновении грузового поезда и туристского автобуса в Ленинградской области, сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД).
"В результате ДТП схода подвижного состава нет. По предварительной информации, пострадало 12 пассажиров автобуса, один из них смертельно", - говорится в сообщении.
В ДТП под Калининградом погибли два человека