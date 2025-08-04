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В Ленинградской области при столкновении поезда и автобуса погиб человек

В Ленинградской области при столкновении поезда и автобуса погиб человек - 04.08.2025, ПРАЙМ

В Ленинградской области при столкновении поезда и автобуса погиб человек

По уточненным данным, один человек погиб, 11 пострадали при столкновении грузового поезда и туристского автобуса в Ленинградской области, сообщает Октябрьская... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T08:39+0300

2025-08-04T08:39+0300

2025-08-04T08:39+0300

происшествия

россия

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - ПРАЙМ. По уточненным данным, один человек погиб, 11 пострадали при столкновении грузового поезда и туристского автобуса в Ленинградской области, сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД). "В результате ДТП схода подвижного состава нет. По предварительной информации, пострадало 12 пассажиров автобуса, один из них смертельно", - говорится в сообщении.

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россия, ленинградская область