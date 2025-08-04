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СМИ: признание Палестины рядом стран ЕС осложнит работу с США по Украине
СМИ: признание Палестины рядом стран ЕС осложнит работу с США по Украине - 04.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: признание Палестины рядом стран ЕС осложнит работу с США по Украине
Намерение Великобритании, Франции и Канады признать палестинское государство может обострить их отношения с США, оттолкнув американские власти от совместной... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T13:33+0300
2025-08-04T13:33+0300
2025-08-04T13:33+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Намерение Великобритании, Франции и Канады признать палестинское государство может обострить их отношения с США, оттолкнув американские власти от совместной работы по оказанию помощи Украине, пишет научный сотрудник Американского института предпринимательства Дэниел Самет в статье газеты Wall Street Journal. "Эти три страны совершили ненужную и опасную оплошность... Это может разжечь напряжённость в отношениях с Вашингтоном... Республиканцы, контролирующие Палату представителей, Сенат и Белый дом, по-прежнему в подавляющем большинстве настроены произраильски. Часть из них поддерживает трансатлантический альянс и выступает за существенную помощь Украине. Если Франция и Великобритания считают, что "безопасность Украины неотделима от евроатлантической безопасности", а Канада привержена "непоколебимой поддержке безопасной, свободной и суверенной Украины", почему они отталкивают от себя республиканцев этим пустым жестом?" - говорится в сообщении. Как указывается в публикации, намерение этих стран признать Палестину проявилось в тот момент, когда они "не могут позволить себе отталкивать" американцев. При этом, по оценкам Самета, признание Францией, Великобританией и Канадой Палестины "не сделает палестинское государство реальностью". Французский президент Эммануэль Макрон 24 июля объявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Он сообщил, что направил письмо с обязательством это сделать лидеру Палестинской администрации Махмуду Аббасу. Во вторник в канцелярии премьера Британии Кира Стармера заявили, что Лондон признает государственность Палестины в сентябре перед Генеральной ассамблеей ООН в случае, если Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа и не предпримет шагов для прекращения "ужасающей" ситуации в полуэксклаве. На прошлой неделе премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава намерена признать Государство Палестина на предстоящей сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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мировая экономика, общество , палестина, франция, канада, эммануэль макрон, кир стармер, марк карни, оон
Политика, Мировая экономика, Общество , ПАЛЕСТИНА, ФРАНЦИЯ, КАНАДА, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Марк Карни, ООН
СМИ: признание Палестины рядом стран ЕС осложнит работу с США по Украине
WSJ: признание Палестины Британией, Францией и Канадой осложнит работу с США по Украине
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Намерение Великобритании, Франции и Канады признать палестинское государство может обострить их отношения с США, оттолкнув американские власти от совместной работы по оказанию помощи Украине, пишет научный сотрудник Американского института предпринимательства Дэниел Самет в статье газеты Wall Street Journal.
"Эти три страны совершили ненужную и опасную оплошность... Это может разжечь напряжённость в отношениях с Вашингтоном... Республиканцы, контролирующие Палату представителей, Сенат и Белый дом, по-прежнему в подавляющем большинстве настроены произраильски. Часть из них поддерживает трансатлантический альянс и выступает за существенную помощь Украине. Если Франция и Великобритания считают, что "безопасность Украины неотделима от евроатлантической безопасности", а Канада привержена "непоколебимой поддержке безопасной, свободной и суверенной Украины", почему они отталкивают от себя республиканцев этим пустым жестом?" - говорится в сообщении.
Как указывается в публикации, намерение этих стран признать Палестину проявилось в тот момент, когда они "не могут позволить себе отталкивать" американцев. При этом, по оценкам Самета, признание Францией, Великобританией и Канадой Палестины "не сделает палестинское государство реальностью".
Французский президент Эммануэль Макрон 24 июля объявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Он сообщил, что направил письмо с обязательством это сделать лидеру Палестинской администрации Махмуду Аббасу. Во вторник в канцелярии премьера Британии Кира Стармера заявили, что Лондон признает государственность Палестины в сентябре перед Генеральной ассамблеей ООН в случае, если Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа и не предпримет шагов для прекращения "ужасающей" ситуации в полуэксклаве. На прошлой неделе премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава намерена признать Государство Палестина на предстоящей сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.
Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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