https://1prime.ru/20250805/bioresursy-860350572.html

Россия с начала года добыла более трех миллионов тонн водных биоресурсов

Россия с начала года добыла более трех миллионов тонн водных биоресурсов - 05.08.2025, ПРАЙМ

Россия с начала года добыла более трех миллионов тонн водных биоресурсов

Российский вылов водных биоресурсов с начала года составил более 3 миллионов тонн, сообщил Минсельхоз РФ. | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T16:36+0300

2025-08-05T16:36+0300

2025-08-05T16:36+0300

россия

минсельхоз

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Российский вылов водных биоресурсов с начала года составил более 3 миллионов тонн, сообщил Минсельхоз РФ. "По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), добыча водных биоресурсов всеми российскими пользователями составила 3088,1 тысячи тонн", - говорится в сообщении. Уточняется, что в Дальневосточном бассейне вылов составил почти 2,4 миллиона тонн (+18,5 тысяч тонн к уровню 2024 года), Северном бассейне - 222,9 тысяч тонн, Западном - 52,2 тысяч тонн, Азово-Черноморском - 28,1 тысяч тонн (+8,6 тысяч тонн), Волжско-Каспийском - 49,9 тысяч тонн (+1,6 тысяч тонн). Также отмечается, что в исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 321,6 тысяч тонн (+27,5 тысяч тонн).

https://1prime.ru/20250805/minselkhoz-860345184.html

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россия, минсельхоз