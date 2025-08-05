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Россия с начала года добыла более трех миллионов тонн водных биоресурсов - 05.08.2025, ПРАЙМ
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Россия с начала года добыла более трех миллионов тонн водных биоресурсов
Россия с начала года добыла более трех миллионов тонн водных биоресурсов - 05.08.2025, ПРАЙМ
Россия с начала года добыла более трех миллионов тонн водных биоресурсов
Российский вылов водных биоресурсов с начала года составил более 3 миллионов тонн, сообщил Минсельхоз РФ. | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T16:36+0300
2025-08-05T16:36+0300
россия
минсельхоз
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Российский вылов водных биоресурсов с начала года составил более 3 миллионов тонн, сообщил Минсельхоз РФ. "По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), добыча водных биоресурсов всеми российскими пользователями составила 3088,1 тысячи тонн", - говорится в сообщении. Уточняется, что в Дальневосточном бассейне вылов составил почти 2,4 миллиона тонн (+18,5 тысяч тонн к уровню 2024 года), Северном бассейне - 222,9 тысяч тонн, Западном - 52,2 тысяч тонн, Азово-Черноморском - 28,1 тысяч тонн (+8,6 тысяч тонн), Волжско-Каспийском - 49,9 тысяч тонн (+1,6 тысяч тонн). Также отмечается, что в исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 321,6 тысяч тонн (+27,5 тысяч тонн).
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россия, минсельхоз
РОССИЯ, Минсельхоз
16:36 05.08.2025
 
Россия с начала года добыла более трех миллионов тонн водных биоресурсов

Минсельхоз: вылов водных биоресурсов в России в текущем году превысил 3 млн тонн

© РИА Новости . Артур ЛебедевРыбаки разгружают выловленную рыбу
Рыбаки разгружают выловленную рыбу - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Артур Лебедев
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Российский вылов водных биоресурсов с начала года составил более 3 миллионов тонн, сообщил Минсельхоз РФ.
"По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), добыча водных биоресурсов всеми российскими пользователями составила 3088,1 тысячи тонн", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в Дальневосточном бассейне вылов составил почти 2,4 миллиона тонн (+18,5 тысяч тонн к уровню 2024 года), Северном бассейне - 222,9 тысяч тонн, Западном - 52,2 тысяч тонн, Азово-Черноморском - 28,1 тысяч тонн (+8,6 тысяч тонн), Волжско-Каспийском - 49,9 тысяч тонн (+1,6 тысяч тонн).
Также отмечается, что в исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 321,6 тысяч тонн (+27,5 тысяч тонн).
%Пейте молоко - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
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15:12
 
РОССИЯМинсельхоз
 
 
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