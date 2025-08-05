https://1prime.ru/20250805/import-860347321.html
Импорт США из ЕС рухнул до минимума за полтора года
Импорт США из ЕС рухнул до минимума за полтора года - 05.08.2025, ПРАЙМ
Импорт США из ЕС рухнул до минимума за полтора года
США на фоне введения импортных пошлин закупили в июне у Евросоюза товаров на минимальные с февраля прошлого года 45,7 миллиарда долларов, следует из анализа РИА | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T15:47+0300
2025-08-05T15:47+0300
2025-08-05T15:47+0300
экономика
сша
китай
дональд трамп
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_7fe1dc1f132309f1ad3318fea50786dd.jpg
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. США на фоне введения импортных пошлин закупили в июне у Евросоюза товаров на минимальные с февраля прошлого года 45,7 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После этого американская сторона приступила к переговорам с основными торговыми партнерами, включая ЕС. С ЕС удалось заключить соглашение только в конце июля. Согласно данным американского ведомства, США в июне импортировали товаров из ЕС на 45,7 миллиарда долларов против 56,6 миллиарда долларов в мае. Экспорт Штатов в ЕС при этом, наоборот, немного вырос - на 3,2%, до 35,8 миллиарда долларов. В результате торговый дефицит США с ЕС сократился более чем вдвое, составив 9,9 миллиарда долларов в начале лета против 21,9 миллиарда в мае.
https://1prime.ru/20250805/turtsija-860320015.html
сша
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_844f401461e12513e8d43e7b24401a53.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, китай, дональд трамп, ес
Экономика, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, ЕС
Импорт США из ЕС рухнул до минимума за полтора года
США закупили у ЕС товаров на минимальные с февраля 45,7 миллиарда долларов
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. США на фоне введения импортных пошлин закупили в июне у Евросоюза товаров на минимальные с февраля прошлого года 45,7 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс.
Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После этого американская сторона приступила к переговорам с основными торговыми партнерами, включая ЕС. С ЕС удалось заключить соглашение только в конце июля.
Согласно данным американского ведомства, США в июне импортировали товаров из ЕС на 45,7 миллиарда долларов против 56,6 миллиарда долларов в мае.
Экспорт Штатов в ЕС при этом, наоборот, немного вырос - на 3,2%, до 35,8 миллиарда долларов.
В результате торговый дефицит США с ЕС сократился более чем вдвое, составив 9,9 миллиарда долларов в начале лета против 21,9 миллиарда в мае.
Турция в июне нарастила импорт каменного угля из России