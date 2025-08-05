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Импорт США из ЕС рухнул до минимума за полтора года

Импорт США из ЕС рухнул до минимума за полтора года - 05.08.2025, ПРАЙМ

Импорт США из ЕС рухнул до минимума за полтора года

США на фоне введения импортных пошлин закупили в июне у Евросоюза товаров на минимальные с февраля прошлого года 45,7 миллиарда долларов, следует из анализа РИА | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T15:47+0300

2025-08-05T15:47+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. США на фоне введения импортных пошлин закупили в июне у Евросоюза товаров на минимальные с февраля прошлого года 45,7 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После этого американская сторона приступила к переговорам с основными торговыми партнерами, включая ЕС. С ЕС удалось заключить соглашение только в конце июля. Согласно данным американского ведомства, США в июне импортировали товаров из ЕС на 45,7 миллиарда долларов против 56,6 миллиарда долларов в мае. Экспорт Штатов в ЕС при этом, наоборот, немного вырос - на 3,2%, до 35,8 миллиарда долларов. В результате торговый дефицит США с ЕС сократился более чем вдвое, составив 9,9 миллиарда долларов в начале лета против 21,9 миллиарда в мае.

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сша, китай, дональд трамп, ес