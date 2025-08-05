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Медь дорожает четвертый день подряд

Медь дорожает четвертый день подряд - 05.08.2025, ПРАЙМ

Медь дорожает четвертый день подряд

Стоимость меди растет во вторник утром, показатель четвертую торговую сессию подряд находится в плюсе, свидетельствуют данные торгов. | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T09:01+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Стоимость меди растет во вторник утром, показатель четвертую торговую сессию подряд находится в плюсе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.54 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,47% - 4,4585 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,59% - до 9 687 долларов, алюминия - снизилась на 0,51%, до 2 553 долларов, стоимость цинка - поднялась на 0,83%, до 2 749,5 доллара. За предыдущие три торговые сессии стоимость меди выросла на 2,5%. Трейдеры продолжают оценивать данные о занятости в США, после которых резко выросли ожидания понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС). При этом еще на прошлой неделе цена на промышленный металл обвалилась сразу на 23%. Ранее Белый дом сообщил, что США с 1 августа вводят пошлину в 50% на импорт полуфабрикатов и производных изделий из меди по соображениям нацбезопасности.

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