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Эксперт рассказал, как Трамп роет яму для мирового энергетического рынка - 05.08.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, как Трамп роет яму для мирового энергетического рынка
Эксперт рассказал, как Трамп роет яму для мирового энергетического рынка - 05.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как Трамп роет яму для мирового энергетического рынка
Американский президент Дональд Трамп, диктуя двум имеющим лучшие экономические показатели в мире ядерным державам, Китаю и Индии, свои надуманные условия... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T16:02+0300
2025-08-05T16:02+0300
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МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп, диктуя двум имеющим лучшие экономические показатели в мире ядерным державам, Китаю и Индии, свои надуманные условия относительно покупки российской нефти, роет глубокую яму для всего мирового энергетического рынка, заявил РИА Новости эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Владимир Нежданов. Ранее Трамп пригрозил Индии и Китаю повышением пошлин, так как эти страны не просто покупают российскую нефть, а извлекают прибыль от ее перепродажи. Вскоре Китай, вслед за Индией, отклонил требования США прекратить покупать нефть в России. "Трамп, вероятно, пока не полностью осознает все происходящее и имеющиеся риски, когда США ведет себя как "экономический полицейский" мира, диктуя свои условия ядерным державам, у которых, на данный момент, лучшие экономические показатели в мире, имею в виду Китай и Индию, это чревато. Таким образом, США роют яму, в которую могут попасть все страны мира, и Америка - не в последнюю очередь", - сказал собеседник агентства. Эксперт также подчеркнул, что американский президент в вопросах энергетического рынка следует по двум трекам: первый трек - это политический, связанный с повесткой "сделать Америку снова великой", и второй - энергетический, связанный с нерыночной конкуренцией. "Трамп стремится продемонстрировать, что Америка под его руководством находится в той же самой политической и военной форме, что и в лучшие её годы, может быть, в 90-е, может быть, раньше, но в любом случае она выступает своеобразным "мировым полицейским", и слово президента США будто своеобразный закон. Таким образом, он пытается продемонстрировать, что вот под его то руководством не только в ближайшие союзники слушаются США, но и весь мир слушается США", - отметил Нежданов. По словам эксперта, после недавно заключенной торговой сделки США и Евросоюза, Штатам был гарантирован доступ на европейский рынок энергетики. Трамп в рамках второго трека пытается вытеснить силовыми и политическими средствами Россию с мирового энергетического рынка, чтобы США пришли на ее место не с помощью рыночной конкуренции, а путём директивных договорённостей с теми или иными странами. "Поскольку и китайский, и индийский энергетический рынок являются лакомым куском мировой экономики, мирового энергетического рынка, то, конечно же, полагаю, президент Трамп не может не попытаться за них побороться", - заявил эксперт.
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нефть, сша, китай, индия, дональд трамп, мид рф, ес
Экономика, Нефть, США, КИТАЙ, ИНДИЯ, Дональд Трамп, МИД РФ, ЕС
16:02 05.08.2025
 
Эксперт рассказал, как Трамп роет яму для мирового энергетического рынка

Эксперт Нежданов: Трамп роет яму для мирового энергетического рынка

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк% Президент США Дональд Трамп
% Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп, диктуя двум имеющим лучшие экономические показатели в мире ядерным державам, Китаю и Индии, свои надуманные условия относительно покупки российской нефти, роет глубокую яму для всего мирового энергетического рынка, заявил РИА Новости эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Владимир Нежданов.
Ранее Трамп пригрозил Индии и Китаю повышением пошлин, так как эти страны не просто покупают российскую нефть, а извлекают прибыль от ее перепродажи. Вскоре Китай, вслед за Индией, отклонил требования США прекратить покупать нефть в России.
"Трамп, вероятно, пока не полностью осознает все происходящее и имеющиеся риски, когда США ведет себя как "экономический полицейский" мира, диктуя свои условия ядерным державам, у которых, на данный момент, лучшие экономические показатели в мире, имею в виду Китай и Индию, это чревато. Таким образом, США роют яму, в которую могут попасть все страны мира, и Америка - не в последнюю очередь", - сказал собеседник агентства.
Эксперт также подчеркнул, что американский президент в вопросах энергетического рынка следует по двум трекам: первый трек - это политический, связанный с повесткой "сделать Америку снова великой", и второй - энергетический, связанный с нерыночной конкуренцией.
"Трамп стремится продемонстрировать, что Америка под его руководством находится в той же самой политической и военной форме, что и в лучшие её годы, может быть, в 90-е, может быть, раньше, но в любом случае она выступает своеобразным "мировым полицейским", и слово президента США будто своеобразный закон. Таким образом, он пытается продемонстрировать, что вот под его то руководством не только в ближайшие союзники слушаются США, но и весь мир слушается США", - отметил Нежданов.
По словам эксперта, после недавно заключенной торговой сделки США и Евросоюза, Штатам был гарантирован доступ на европейский рынок энергетики. Трамп в рамках второго трека пытается вытеснить силовыми и политическими средствами Россию с мирового энергетического рынка, чтобы США пришли на ее место не с помощью рыночной конкуренции, а путём директивных договорённостей с теми или иными странами.
"Поскольку и китайский, и индийский энергетический рынок являются лакомым куском мировой экономики, мирового энергетического рынка, то, конечно же, полагаю, президент Трамп не может не попытаться за них побороться", - заявил эксперт.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
Падение цен на нефть заставит Россию прекратить СВО, заявил Трамп
15:28
 
ЭкономикаНефтьСШАКИТАЙИНДИЯДональд ТрампМИД РФЕС
 
 
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