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"Ничего лишнего": в США выступили с предупреждением по Украине

"Ничего лишнего": в США выступили с предупреждением по Украине - 05.08.2025, ПРАЙМ

"Ничего лишнего": в США выступили с предупреждением по Украине

Громкие заявления президента США Дональда Трампа и его администрации о поставках вооружения Киеву не имеют ничего общего с реальностью. Таким мнением в эфире... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T08:10+0300

2025-08-05T08:10+0300

2025-08-05T08:10+0300

вооружения

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Громкие заявления президента США Дональда Трампа и его администрации о поставках вооружения Киеву не имеют ничего общего с реальностью. Таким мнением в эфире YouTube-канала Deep Dive поделился профессор Чикагского университета Джон Миршаймер."У нас просто нет лишнего оружия, чтобы передать его украинцам. Оно не лежит на полке у Трампа, чтобы он протянул руку, схватил и передал. Это просто чушь", — заметил эксперт.Он также добавил, что попытки американского лидера спровоцировать новый виток конфронтации будет весьма глупым решением, который отсрочит мирное урегулирование на Украине.Ранее глава Белого дома сообщил, что Вашингтон и страны Евросоюза достигли соглашения об отправке американского оружия ВСУ, при этом расходы лягут на Европу.

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