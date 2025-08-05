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"Ничего лишнего": в США выступили с предупреждением по Украине - 05.08.2025, ПРАЙМ
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"Ничего лишнего": в США выступили с предупреждением по Украине
"Ничего лишнего": в США выступили с предупреждением по Украине - 05.08.2025, ПРАЙМ
"Ничего лишнего": в США выступили с предупреждением по Украине
Громкие заявления президента США Дональда Трампа и его администрации о поставках вооружения Киеву не имеют ничего общего с реальностью. Таким мнением в эфире... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T08:10+0300
2025-08-05T08:10+0300
вооружения
сша
украина
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Громкие заявления президента США Дональда Трампа и его администрации о поставках вооружения Киеву не имеют ничего общего с реальностью. Таким мнением в эфире YouTube-канала Deep Dive поделился профессор Чикагского университета Джон Миршаймер."У нас просто нет лишнего оружия, чтобы передать его украинцам. Оно не лежит на полке у Трампа, чтобы он протянул руку, схватил и передал. Это просто чушь", — заметил эксперт.Он также добавил, что попытки американского лидера спровоцировать новый виток конфронтации будет весьма глупым решением, который отсрочит мирное урегулирование на Украине.Ранее глава Белого дома сообщил, что Вашингтон и страны Евросоюза достигли соглашения об отправке американского оружия ВСУ, при этом расходы лягут на Европу.
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сша, украина
Вооружения, США, УКРАИНА
08:10 05.08.2025
 
"Ничего лишнего": в США выступили с предупреждением по Украине

Профессор Миршаймер: США вряд ли смогут обеспечить Украину оружием

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Громкие заявления президента США Дональда Трампа и его администрации о поставках вооружения Киеву не имеют ничего общего с реальностью. Таким мнением в эфире YouTube-канала Deep Dive поделился профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
"У нас просто нет лишнего оружия, чтобы передать его украинцам. Оно не лежит на полке у Трампа, чтобы он протянул руку, схватил и передал. Это просто чушь", — заметил эксперт.
Он также добавил, что попытки американского лидера спровоцировать новый виток конфронтации будет весьма глупым решением, который отсрочит мирное урегулирование на Украине.
Ранее глава Белого дома сообщил, что Вашингтон и страны Евросоюза достигли соглашения об отправке американского оружия ВСУ, при этом расходы лягут на Европу.
Вид на здание Белого дома в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
СМИ: признание Палестины рядом стран ЕС осложнит работу с США по Украине
Вчера, 13:33
 
ВооруженияСШАУКРАИНА
 
 
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